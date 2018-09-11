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iPhone新機恐漲價 考驗蘋果粉絲忠誠度

發稿時間：2018/09/11 07:31

最新更新：2018/09/11 07:44

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蘋果公司將在美西時間12日舉行發表會，媒體報導，此次蘋果預計推出3款新機。（圖取自蘋果公司網站 www.apple.com）蘋果公司將在美西時間12日舉行發表會，媒體報導，此次蘋果預計推出3款新機。（圖取自蘋果公司網站 www.apple.com）

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）蘋果公司去年推出旗艦手機iPhone X，高昂售價令部分粉絲卻步，但隨著用戶換機週期拉長，蘋果為維持獲利水準，可能調高中階iPhone售價，考驗粉絲忠誠度。

蘋果公司（Apple）美西時間12日舉行發表會前夕，華爾街日報報導，蘋果預計推出3款新機，包括更新版iPhone X，採用5.8吋有機發光二極體（OLED）螢幕及效能更強的處理器。

報導引述知情人士說法指出，為迎合大螢幕手機用戶喜好，另2款新機將配備iPhone史上最大螢幕，高價款採用6.5吋OLED螢幕，平價款採用6.1吋液晶顯示器（LCD）螢幕。

iPhone X去年9月亮相時，999美元起跳的售價令不少消費者咋舌，但這款旗艦機一年來的銷售表現令投資圈刮目相看，加上蘋果服務事業營收亮眼，帶動蘋果股價扶搖直上，今年8月成為史上首家市值突破一兆美元的美國企業。

當前智慧型手機市場飽和，蘋果也面臨iPhone銷量成長遲滯的挑戰，但這家全球市值最高企業從既有顧客榨出利潤的能耐，令三星（Samsung）等其他手機大廠望塵莫及。

截至今年6月底，蘋果在9個月內售出近1.7億支iPhone，近乎零成長，但iPhone同期產生的營收卻激增15%，達1295億美元。市場普遍認為，iPhone X拉高蘋果手機平均售價，是蘋果業績連連報喜的功臣之一。

不過，即使有死忠粉絲支持，iPhone走高價路線也會遇到極限，因此，蘋果可能調漲中階iPhone售價，從省錢的顧客手中撈走更多鈔票。

研究機構Visible Alpha估計，最近3季，iPhone X只占iPhone整體銷量約30%，低於以往新機推出後所占銷售比重。iPhone 7在2016年發表後，估計占iPhone整體銷量約70%。

高盛集團（Goldman Sachs）分析師霍爾（Rod Hall）預期，12日發表的低價款iPhone售價介於800至849美元。當前同級機種iPhone 8售價是699美元起跳，霍爾認為新機定價若不變，將衝擊蘋果2019會計年度獲利表現。

一般認為漲價會嚇跑顧客，但蘋果在已開發市場仍維持一定的顧客忠誠度。根據研究機構國際數據資訊（IDC），過去5年，蘋果的全球智慧型手機市占率穩定保持在15%左右。

報導指出，未來2年，iPhone占蘋果事業比重預計超過60%，說服顧客掏錢購買更貴的新機，將是蘋果維持成長的重大挑戰。投資人指望新款iPhone拉高平均售價，但消費者若不買帳，屢創新高的蘋果股價將面臨風險。（編輯：屈享平）1070911

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