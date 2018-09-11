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鴻海第3季營收挑戰同期新高 早盤走堅

發稿時間：2018/09/11 09:25

最新更新：2018/09/11 09:25

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海今天早盤走堅，8月和前8月營收均創同期新高。外資法人預估，鴻海第3季營收挑戰新台幣1.2兆元，拚單季同期新高。

鴻海今天早盤走勢堅挺，最高來到76.6元，漲2%，隨後來到76元，漲1.2%。

鴻海自結8月合併營收新台幣3967.85億元，較7月微增0.3%，比去年同期增加25.25%。鴻海8月營收創歷年同期新高。

累計今年前8月鴻海自結合併營收2兆9009.33億元，較去年同期成長14.83%。 鴻海今年前8月營收也創歷年同期新高。

展望第3季鴻海業績表現，外資法人日前預估，鴻海第3季營收有機會超過新台幣1.15兆元，挑戰1.2兆元，較第2季成長7%到10%，拚單季同期新高。

蘋果將於美國時間9月12日舉行年度秋季發表會，外界預期蘋果除了推出3款新iPhone之外，也可能推出新款Apple Watch或是升級版iPad Pro平板電腦。

歐系外資法人報告日前預期，鴻海在9月開始量產2款OLED版新iPhone，未來12個月組裝訂單占比可達95%。

國外科技網站Appleinsider報導日前預期，鴻海集團仍是今年新款iPhone主要組裝供應商，可能囊括所有5.8吋新款OLED版iPhone組裝訂單，6.5吋新款OLED版iPhone訂單比重預估也達80%到90%，另外LCD版iPhone訂單比重也有30%。（編輯：郭萍英）1070911

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