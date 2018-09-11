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世界經濟論壇東協峰會 越南河內登場

發稿時間：2018/09/11 09:29

最新更新：2018/09/11 09:29

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（中央社河內11日電）2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF-ASEAN）今天起在越南河內市舉行3天，各國領袖、國際組織與大型集團代表均有參與，聚焦討論處於第4次工業革命的時代，區域和世界經濟管理模式等議題。

世界經濟論壇東協峰會是越南今年內最重要的對外活動之一，有助推動越南社經發展及提高國際地位。主辦單位表示，峰會是促進對話、分享有關東協第4次工業革命的政策方向和創意資訊的平台。

依維基百科，第4次工業革命係指一系列融合物理，數字和生物世界以及影響所有學科，經濟和工業的新技術。

峰會主辦單位指出，本屆峰會以「東協4.0：企業精神與第4次工業革命」為主題，共有60場討論會與座談會，與會代表將聚焦討論東協各國政府、業者與民眾關注的問題，包括在第4次工業革命下區域和世界經濟管理模式、激發活力經營的經濟體與提高社會福利等。

越南外交部副部長裴青山（Bui Thanh Son）表示，隨著第4次工業革命對全球的影響越來越廣泛，本屆峰會主題符合於全球發展趨勢，凸顯東協與區域各國共同關注的問題，也與東協2018年主題「東協韌性與創新」相結合。

裴青山說，越南是與世界經濟論壇（WEF）簽署並實施公私合作模式（PPP）的首個東南亞國家，WEF為越南提高步入第4次工業革命能力提供必要協助與資訊。（編輯：屈享平）1070911

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