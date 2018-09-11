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人力銀行：6成7上班族遭鬥爭 不懂拍馬屁居首因

發稿時間：2018/09/11 10:34

最新更新：2018/09/11 10:58

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）宮廷劇延禧攻略才剛下檔，但鬥爭戲碼現實生活依舊上演；1111人力銀行調查顯示，有6成7的上班族曾遭遇職場鬥爭，而被批鬥原因以「不懂逢迎拍馬屁」居首。

1111人力銀行今天發布「職場暗黑攻略調查」，結果顯示，6成7的受訪上班族曾遭遇職場鬥爭，進一步盤點原因，發現以「不懂逢迎拍馬屁」占比達47.06%最高，「不擅言詞／個性老實」占了31.51%居次，「妨礙他人利益」為29.69%、排名第3。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，從被批鬥原因來看，可以發現不懂奉承以及個性老實成為上班族慘遭鬥爭的原罪，顯見在職場上除了工作能力，若不懂做人哲學，很容易成為攻擊箭靶。

調查也顯示，任職在員工規模30人以下的公司較容易遭受鬥爭，而員工人數在250人以上，遭受鬥爭的比例最低；值得注意的是，從性別觀察，男性遭到鬥爭的比例高於女性。

何啟聖分析，在微型公司或中小企業中，由於員工人數少，資源相對有限，人少事多的情況下，因為利益衝突而衍生鬥爭就會層出不窮；相對地，大企業的體制跟資源較周全，有能力、會做事的上班族更有空間專注公務，免於遭受鬥爭。

至於男性高於女性的原因，何啟聖認為，屢次職場調查中，都可以看出男性肩負家庭重擔的壓力較重，在職場會去力求表現，以致於容易阻礙到他人升遷，或是競爭過程產生摩擦，才會產生這樣的結果。

1111人力銀行進行「職場暗黑攻略調查」，針對1111人力銀行求職會員隨機抽樣調查，調查時間為2018年8月27日至9月10日，隨機抽樣1073份，信心水準95%，正負誤差值2.99個百分點。（編輯：林興盟）1070911

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