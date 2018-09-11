iPhone若改為美國生產 外資估售價貴2成

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）美國總統川普呼籲蘋果生產線遷回美國。外媒報導，若iPhone產線全移回美國，售價將增加20%。若川普另對中國產品加徵關稅，蘋果2019年營收將影響5%。



川普日前呼籲蘋果（Apple）生產線從中國遷回美國，避免因為美國對中國發動貿易戰受苦，引發外界熱議。



國外新聞網站CNBC引述美銀美林分析師莫漢（Wamsi Mohan）投資筆記推測，蘋果可能會詢問鴻海或是和碩轉移小部分iPhone製造產線到美國，以回應川普的要求。



報導引述投資筆記預估，若把iPhone組裝產能轉移到美國，可能會讓iPhone價格增加20%，以抵銷勞工成本增加。



投資筆記預期最有可能的情境是，蘋果轉移大約10%比重的iPhone組裝產能到美國，而iPhone的平均銷售價格（ASP）增加幅度不超過8%。



若蘋果將50%或是100%比重的iPhone組裝產能轉移到美國，iPhone的價格將依序增加14%和20%。



此外川普已對價值500億美元的銷美中國產品加徵關稅，另一波針對價值2000億美元中國產品加徵關稅的措施也箭在弦上。蘋果指出川普提議加徵關稅，受到影響貨品涵蓋Apple Watch和AirPods等蘋果產品。



國外科技網站PED 3.0引述創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）投資筆記預期，蘋果在2019年的營收可能因此受影響幅度約5%，獲利受影響幅度不到1%。



投資筆記並預期，未來5年到10年，蘋果部分的產品可能會在美國生產，不過預期在美國生產的比重可能不到10%，推測目前蘋果在美國生產和組裝的比重大約5%。（編輯：鄭雪文）1070911