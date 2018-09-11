陸查砂石價飛漲 水泥股腳軟

（中央社記者韋樞台北11日電）中國大陸政府近日調研市售建材價格飛漲原因，水泥業者表示，大陸政府最主要是在調研砂石一年內價格飛漲十倍，造成混凝土價格居高不下。市場憂水泥業遭波及，今天類股持續走軟。



水泥業者指出，大陸從去年底嚴格執行環保法規，同時顧及河運和河流兩岸居住安全為由，禁採河川砂石，使得許多中小型或非法的河砂或陸砂業者被迫關閉，砂石供應量減少，價格自然飛漲。



水泥業者說，去年底大陸的砂石價格每公噸約人民幣30元到40元，如今已飛漲十倍到了每公噸330元；但水泥的價格因早已實施各廠錯開生產高峰，同時以環保法規勒令許多中小型和不符環保法規規定的廠關閉，因此自今年初以來水泥價已經維持在相對高檔。



台泥表示，以1立方公尺混凝土重量2.3公噸計算，砂石可占到1.5到1.6公噸之多，比重達65%到70%，水泥占0.3公噸，砂石供應短缺自然會影響混凝土價格。



業者認為，大陸政府對砂石價格進行調研，未來不排除定出規則，讓市場價格平穩，不影響各項工程進行。



市場仍擔憂大陸調研砂石價格會波及水泥業，水泥股自10日開盤起一路走跌，今天似乎擔憂疑慮未解，類股仍開低走低，盤中跌幅逾3.8%，居各類股之首。台泥股價開高後未久翻黑，最低36.95元，跌幅2.63%；亞泥開低走低，盤中最低35.2元，跌幅8.33%；國產開高走平，在平盤上下狹幅震盪，盤中最低9.10元。（編輯：郭萍英）1070911