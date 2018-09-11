非典型就業人口攀高 人力銀行籲立專法保障

（中央社記者廖禹揚台北11日電）非典型就業人口在去年創下80.5萬人新高，人力銀行調查，曾有打零工經驗的勞工中，有近58%曾遇不公平待遇，呼籲政府訂立專法，保護非典型就業者。



yes123求職網針對有一年以上工作經驗會員進行「零工經濟族與非典就業風險調查」，統計有71.1%受調者表示曾打過零工，目前已沒有在打零工者占59.9%，11.2%仍處於打零工狀態。



有打零工經驗的受調者中，有57.7%表示曾遭遇「職場歧視」，包括「員工福利落差很大」（43.1%）、「被當成工具人使喚」（28.9%）、「嚴重同工不同酬」（28.3%）、「沒有勞健保」（27.5%）、「要求的上班時間不固定」（21.7%）等。



在打零工狀態下，勞工最擔心「收入來源不穩定」（43.9%），目前仍在打零工的受調者中，更有62.2%表示自己是「月光族」。非典型勞工擔心的其他狀況包括「無法享有企業任職與退休的福利」（32.7%）、「不受勞動法規的保護」（28.6%），以及「工作時間長導致過勞」（26.5%）、「工作時間長難兼顧家庭」（24.5%）。



yes123求職網發言人楊宗斌表示，政府應立專法來保護非典型就業者，例如設定薪資下限保障、企業僱用比例上限，並透過租稅優惠，獎勵企業將非典人員轉任編制內員工，強化保障勞動權益。



政府已宣示，公部門派遣人員將在2年內歸零，希望帶動企業減少非典型就業員工數，不過，根據調查，只有32.3%受調者認為「有助」帶動私部門跟進。



基本工資調漲，則增加零工族兼差意願，據調查，目前處於打零工狀態者，有72.4%表示會因此增加多找份兼差的意願。擁有正職的上班族中，也有高達76.7%表示有兼差計畫，主因「低薪或沒調薪，基本生活開銷吃緊」（61.5%）、「想學習其他專長」（41.5%）、「想減輕貸款或租金壓力」（37.5%）等。



yes123求職網於7月25日至8月31日辦理零工經濟族與非典就業風險調查，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲（含）以上、已畢或役畢（免役）會員，同時有一年以上工作經驗者，求職會員有效問卷共878份，信心水準為95%，誤差值為正負3.31%。（編輯：張良知）1070911