虹揚-KY瞄準印度 搶攻家電大餅

（中央社記者江明晏台北11日電）虹揚-KY盼積極爭取新市場切入機會，看準印度市場龐大商機，團隊已布局家電市場的開發；另外，虹揚-KY中國揚州新廠，預計明年可投產。



迎接下半年半導體與二極體旺季，虹揚-KY發言人程御峰表示，近年來公司從原本擅長的太陽能領域，開啟更多元的布局計畫，如車用、消費性電子、家電、3C產品的領域開發，團隊也開始積極爭取歐洲、印度等新市場切入機會，持續增加二極體應用領域與銷售管道。



依據印度中國經濟文化促進會(ICEC)的統計，2017年印度的耐用消費品市場規模僅約155億美元，並預測到2020年將會成長到約465億美元，顯示印度家電產品將有很大的成長空間。



程御峰表示，印度擁有13億人口，相關的基礎設施與發展正突飛猛進，看準印度市場龐大商機，團隊已布局印度家電市場的開發，除了白色家電外，黑色家電、小家電皆為潛在的開發目標。



另外，虹揚-KY將於今年9月參加印度電子零組件暨製造展（Electronica India and Productronica India)，增進與印度當地廠商的交流與合作機會。為強化全球布局，近期也已安排參加10月中旬的台北國際電子產業科技展、香港秋季電子產品展（秋電展）與11月中旬的德國慕尼黑電子展。



虹揚-KY結算8月營收新台幣1.53億元，累計營收達14.91億元，較去年同期年增8.61%。



虹揚-KY去年開始著手進行建設中國揚州新廠，目前新廠結構體與外觀皆已完工，已開始進行內部設備導入及測試，待生產線取得客戶認證後，預計明年可以投入生產。（編輯：張良知）1070911