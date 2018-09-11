零工經濟翻轉勞雇關係 調查：56%企業同意兼職

（中央社記者邱柏勝台北11日電）零工經濟興起，翻轉傳統勞雇關係。根據萬寶華調查，近9成求職者接受零工經濟模式，也有56%企業主同意員工兼職。但金融保險業與不動產業規範仍嚴格，近6成不同意兼職。



人力資源機構萬寶華（ManpowerGroup）今天公布「台灣企業調薪狀況及員工兼職彈性度調查」，調查時間為今年7月17日至7月25日，針對員工規模10人以上的企業主進行深度訪談，總計有效樣本數為1039份。



調查發現，今年已有近8成（79%）企業為員工調薪，調薪主因是激勵員工表現，平均調薪百分比為3.2%。



調查也指出，今年有加薪的企業，其中有39.4%雇主不論績效，替員工全面加薪；39.8%企業則針對績效，採部分員工加薪方式，另外，約20.8%的企業表示今年沒有任何加薪計畫。以行業別區分，金融保險與不動產行業有59.6%全面調薪，工程建設業則有25.7%今年不會調薪。



對此，萬寶華台灣分公司人力派遣事業總經理葉朝蒂分析，金融業去年獲利狀況相當不錯，全面調薪的機率自然比其他行業要大一些，不過由於薪資水準本來就較高，平均調薪幅度偏低，僅2.2%。至於工程建設業，由於整體房市不明、公共工程預算緊縮的關係，大多數雇主對調薪採取保守態度。



這份調查也針對企業是否同意員工於下班時間從事兼職活動，發現同意的企業主約56%，不同意則為44%，其中金融保險與不動產行業規範最嚴格，約59%企業均不同意。



而休閒餐旅業規範最為寬鬆，68.6%的雇主均同意員工兼職。葉朝蒂表示，根據萬寶華全球調查，隨著科技的進步，已經有87%的求職者願意接受零工經濟的模式，大多數人才逐漸希望跳脫僵固的「專職員工模式」，希望在全職工作外擁有更多自主、彈性的生活，藉此增加收入或提升技能。



她表示，這次的調查可發現，台灣大多數企業已開始迎接零工經濟的潮流，但如何讓企業及員工藉此模式創造雙贏，將是未來必須面對的課題。



「零工經濟」一詞，是百森學院（Babson College）講師黛安．穆卡伊（Diane Mulcahy）所創，她預測，未來企業對全職員工的需求將持續下降，轉而依賴更多約聘、專案等形式的外部獨立工作者。對職場人士而言，從原本受雇於單一雇主，轉向從不同管道獲取報酬，即屬於零工經濟工作型態。（編輯：林興盟）1070911