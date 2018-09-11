台股甩尾小漲 守住10700點關卡

（中央社記者張建中台北11日電）台股尾盤震盪走高，指數終場收漲26.5點，順利止跌回升，成功守住10700點關卡。鴻海股價強彈，加上食品與紡織等傳統產業股走強，是台股回升的主要動力。



加權指數今天收在10752.3點，漲26.5點，漲幅約0.25%，成交值新台幣1238.27億元。



傳產股普遍走揚，包括食品、紡織、橡膠與造紙類股同步大漲，類股指數漲逾1%。



美食-KY因大陸市場受到兩岸敏感政治議題波及，8月營運旺季不旺，營收20.1億元，反較7月略減0.9%，今天股價表現疲弱，收跌9元，跌幅約3.77%，影響觀光類股指數下挫0.97%，表現相對疲弱。



電子股方面，鴻海8月業績繳出不錯成績單，營收3967.84億元，月增0.3%，年增25.25%，並為歷年同期新高，激勵股價強彈，收在77.7元，漲2.6元，漲幅達3.46%。



只是台積電與大立光股價走勢疲弱，分別收跌4.5元及20元，另外，被動元件與矽晶圓等缺貨漲價概念股也呈漲跌互見局面，整體電子類股指數僅小漲0.05%。



分析師王兆立表示，台股今年來已5度跌破年線關卡，之前4次都能重回年線之上，這次能否再次收復年線關卡，值得追蹤觀察。（編輯：黃國倫）1070911