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調查：兩大因素影響 第4季雇主聘雇意願轉保守

發稿時間：2018/09/11 15:26

最新更新：2018/09/11 15:26

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（中央社記者邱柏勝台北11日電）萬寶華今天公布2018年第4季台灣就業展望，受貿易戰緊張情勢升高、新興市場金融動盪因素影響，雇主聘雇意願明顯較為審慎；排除季節因素後，第4季就業展望為21%，季減2個百分點。

若以區域比較，第4季亞太地區的人力需求仍為樂觀，在8個國家與區域中，前3名依序為日本（26%）、台灣（21%）與香港（17%）。至於中國大陸受美中貿易戰影響，第4季就業展望僅6%，是亞太地區聘雇趨勢最保守的地區。

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）今天公布「萬寶華全球展望調查」，訪談台灣1039位雇主，以此了解企業於今年10至12月間的聘雇狀況。

調查顯示，26%雇主預計增加人力，6%減少人力，67%維持不變。將增加與減少的人力相抵後，得出就業展望淨值為20%，排除季節因素後則為21%，與上季及去年同期相比，各減少2個百分點。

以行業別區分，7大行業中以服務業需求26%最高、製造業為23%居次，金融保險與不動產業為22%、運輸倉儲及通訊業為21%、工程建設業為19%；批發零售業為14%衰退最大。至於休閒餐旅業未季調的數據則為21%。

萬寶華台灣分公司人才派遣事業總經理葉朝蒂指出，第4季就業展望以服務業雇主信心最強，主要是集中在資訊科技服務業，例如電競、遊戲軟體，還有一些知名企業在台設置研發中心，帶來相當多聘雇動能。

不過，大部分行業呈現下滑趨勢，葉朝蒂推測與國際貿易緊張升高、新興市場金融動盪，還有預期法令變動的心理，導致整體雇主聘雇意願明顯較為審慎。

尤其，在製造業方面，第4季就業展望淨值為23%，和上季相比下滑5個百分點，和去年同期相比也減少6個百分點。葉朝蒂指出，製造業就業展望下滑，主要原因是國際貿易緊張升高，工業生產、出口表現預期走緩。此外，基本工資又即將調漲，製造業因用人型態受影響較深，使得雇主聘雇計畫較保守。（編輯：黃國倫）1070911

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