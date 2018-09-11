減資換票高峰期 9月底前12家暫停交易

（中央社記者張建中台北11日電）上市櫃企業減資換票高峰期即將來臨，據統計，9月底前將有多達12家廠商因辦理減資換票暫停交易。



這12家減資廠商中，有多達9家是辦理現金減資，退還股東股款，主要希望提升股東權益報酬率；其中，台勝科將現金減資新台幣38.78億元，減資比率達50%，無論減資規模與減資比率都是最大。



偉詮電將現金減資4.45億元，減資比率20.0012580933%；立萬利現金減資3.1億元，減資比率25.67%；新至陞現金減資1.58億元，減資比率20%。



亞昕現金減資3.45億元，減資比率9.103512%；亞元現金減資1.45億元，減資比率20%；茂達現金減資3.08億元，減資比率30.000876%。



捷波現金減資3.56億元，減資比率30%；大聯大現金減資14.6億元，減資比率8%。



兆遠、驊宏資與系統電3家廠商則是減資彌補虧損；兆遠減資4.71億元，減資比率22.304498%；驊宏資減資2.26億元，減資比率25.197784%；系統電減資6.24億元，減資比率29.247308%。



偉詮電、立萬利、台勝科、新至陞、兆遠、亞昕與亞元將同步於9月13日起股票暫停交易，現金減資或減資後換發的新股預計9月25日上市(櫃)買賣。



大聯大、茂達、驊宏資與捷波將於9月20日起股票暫停交易，現金減資或減資後換發的新股將於10月1日上市(櫃)買賣。系統電則將於9月26日起股票暫停交易，減資後換發的新股將於10月3日上櫃買賣。（編輯：林淑媛）1070911