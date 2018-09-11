中國AI獨角獸曠視攜亞太電 從台灣拓展亞洲

有中國AI獨角獸之稱的曠視科技已獲得阿里巴巴、韓國SK、鴻海集團等投資，曠視科技技術長唐文斌（左）近期來台訪問，將攜手亞太電信展開合作，以台灣為起點，拓展亞洲商機。圖右為亞太電信資通訊創新應用中心總經理特助王景裕。中央社記者江明晏攝 107年9月11日

（中央社記者江明晏台北11日電）有中國人工智慧（AI）獨角獸之稱的曠視科技，已獲得里巴巴、韓國SK、鴻海集團等投資，曠視科技技術長唐文斌將來台訪問，攜手亞太電信展開合作，以台灣為起點，拓展亞洲商機。



成軍7年的中國曠視科技是一家以人工智慧為核心的物聯網解決方案，打造人臉辨識平台Face++，已獲得創新工廠、SK集團、螞蟻金服、鴻海集團投資。



唐文斌近期來台訪問，協同鴻海、亞太電信拜訪台灣醫療、金融、流通等5到6家代表公司，盼深入洞察客戶需求，將攜手亞太電信展開合作，以台灣為起點，目標拓展全亞洲。



亞太電信積極布局人臉辨識，聚焦金融、流通、製造、醫療等行業，唐文彬今天受訪時表示，第一階段希望在台灣做到標竿行的企業案例，第二階段希望複製成功案例，並布局海外市場，初期會在韓國、東南亞等地，以結合當地合作夥伴的方式拓展商機。



唐文彬今天受訪時表示，曠視科技是相對開放平台的計算公司，不只能識別人臉，也能識別車輛等，打個比喻就是「讓機器看到世界」，結合相關應用就能提供解決方案。



唐文斌說，不管是透過數字化還是智能化，一切技術都在解決效率的問題，以及提升體驗的問題，而技術一定要結合「場景」，並進行優化。和同業商湯科技比較，他認為「對方會做得比較寬，我們則是比較垂直，聚焦的行業數會比較少，但希望能更深入」。



曠視科技也製造機器人，他說明，初期聚焦搬運類的機器人，受到不少工廠青睞，目前在大陸已導入菜鳥物流倉儲、鴻海旗下的群創，也會將為鴻海在機器人的布局提供有利的解決方案。



唐文斌說，「場景」是未來人臉辨識上的成功的最大關鍵，同時也認為人口紅利終將消失，導入機器人將能「降本增效」。



亞太電信資通訊創新應用中心總經理特助王景裕表示，數位轉型風潮興起已久，但多數企業不知道如何著手，台灣在金融科技、工業4.0有著墨，但受限法令限制與法規想法不同，會侷限在特定區塊。儘管如此，他仍看好台灣前景，因為台灣對科技不陌生，不過，要加強過去硬體製造，轉型物聯網思維。



另外，針對人臉辨識的資安疑慮，王景裕說明，不像行動網路是開放的網域，AI識別並不是開放的場域，同時相關的技術廠商也會落地，相關個資並不會傳到網域之外。（編輯：楊凱翔）1070911