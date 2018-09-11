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日圓連貶3天帶動 日股收紅

發稿時間：2018/09/11 16:34

最新更新：2018/09/11 16:34

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本股市今天在日圓兌美元邁向連3天走貶帶動下收高。其中製藥股對今天漲勢貢獻最大。

日經指數收盤漲291.60點，或1.30%，收在22664.69點；東證指數收盤漲11.30點，或0.67%，收在1698.91點。

服務和食品股盤初也對東證指數帶來支撐。美國上週公布穩健的就業數據，升高美國今年增加升息次數的可能性，造成日圓貶勢持續。此外，日本昨天公布的數據顯示，日本第2季經濟以2年多來最快的速度成長，並伴隨著企業投資大幅攀升。

東京SMBC日興證券（SMBC Nikko Securities Inc.）分析師松野利彥（Toshihiko Matsuno）說：「除了美國和中國外，對日本等已開發國家來說，在貿易議題方面很可能是尋求一個中間點。」

松野說，貿易戰疑慮雖徘徊不去，但對已開發國家來說，衝擊可能相對較小，「強勁的基本面將支持買進股票的理由」。

製藥股今天走勢強勁，第一三共（Daiichi Sankyo）收盤勁揚3.1%；安斯泰來製藥（Astellas Pharma）收高2.1%；衛采製藥（Eisai）收漲2.1%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1070911

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