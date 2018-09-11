百貨業績正成長 業者憂年改選舉影響消費

（中央社記者朱則瑋台北11日電）遠東SOGO百貨精品、餐飲等業種表現強勁，帶動今年1月至8月業績成長3.7%。業者今天表示，第4季週年慶檔期才是重點，擔心會受年改、選舉氣氛影響消費力。



主要百貨業者今年到目前為止業績大都呈現正成長，微風各館今年1月到7月百貨業績成長3%，遠東SOGO百貨受到精品、餐飲等商品表現亮眼，1月到8月業績成長3.7%，遠東百貨下半年業績預估也有5%的成長幅度。



SOGO百貨主管今天說，今年1月至8月從各分館表現來看，忠孝館業績成長2.8%、復興館成長6%、敦化館成長逾8%表現最佳，主要是受惠精品有近9%的成長動能，不少餐飲櫃位也有單月百萬元的業績；雖然上半年表現不錯，但百貨業的重點在於第4季，週年慶業績好壞會左右今年整體業績表現。



SOGO主管指出，對於買氣不敢太過樂觀，第4季擔心年金改革、選舉影響消費力，降低民眾消費心情，還需持續關注其後續影響。



SOGO主管表示，除了備戰週年慶，針對忠孝館部分，9月也陸續引進20多家餐飲、服飾等櫃位，希望透過導入新商品、新品牌吸引消費者上門。



除了SOGO進行櫃位改裝，新光三越台北南西店1館、3館也進行整個大改裝，引進檀島咖啡等多個全新品牌櫃位，搶食不同年齡層的客群。（編輯：張良知）1070911