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貿易戰不確定性大 投信：台股年線反覆打底

發稿時間：2018/09/11 16:42

最新更新：2018/09/11 16:42

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（中央社記者田裕斌台北11日電）美國在貿易戰中動作頻頻，可能擴大的不確定性，引發股市賣壓，投信表示，台股在跌破年線後，將進入反覆打底期。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，貿易戰的不確定性，打壓投資人風險愛好，近日外資對台股的買賣動作不大，但內資觀望減碼導致籌碼零亂，台股不少高獲利電子族群本益比已降至非常低，不過，美國總體經濟表現穩健，美股維持多頭走勢，美國聯邦準備理事會(Fed)下半年再升息兩次各1碼(0.25個百分點)的規劃也幾乎底定，台股處於上檔有壓，但回檔也不會太深的區間震盪格局。

劉彥伯指出，美國總統川普發動的全球貿易戰是變化球，易引發市場短線動盪，但目前看來是聲勢威嚇大於實質，畢竟在11月期中選舉壓力下，過度傷害其他貿易夥伴可能拖累全球經濟，亦不利美國經濟發展與美股走勢，相信在貿易協商過程中，應會取得較平衡的作法。

劉彥伯分析，智慧手機市場已是成熟期，基本換機潮仍在，但成長性可能不如過去幾年；iPhone整體新規格變化不大，但低價可望拉升買氣，雙卡雙待也是本次亮點之一，不過還要看是3款新機都有配備，還是只有高階有，會影響買氣。

此外，新趨勢的三鏡頭與後鏡頭擴增實境(AR)應用，會讓消費者期待2019年的新機，這也可能會分散2018年的買氣；對於蘋概股的布局，以技術門檻高、居產業領先地位、產品應用層面廣，且股價基期不高的個股為主。（編輯：黃國倫）1070911

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