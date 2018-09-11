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WEF東協峰會座談會 談第4次工業革命與創業

發稿時間：2018/09/11 16:44

最新更新：2018/09/11 16:52

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越南科技部與世界經濟論壇今天在河內市聯合舉辦一項有關第4次工業革命的座談會，聚焦討論第4次工業革命帶來的機遇和挑戰以及業者創新創業等議題。中央社河內攝　107年9月11日越南科技部與世界經濟論壇今天在河內市聯合舉辦一項有關第4次工業革命的座談會，聚焦討論第4次工業革命帶來的機遇和挑戰以及業者創新創業等議題。中央社河內攝　107年9月11日

（中央社河內11日電）越南科技部與世界經濟論壇今天在河內市聯合舉辦一項有關第4次工業革命的座談會，吸引約1000名代表與會。與會代表在會中聚焦討論第4次工業革命帶來的機遇和挑戰及業者創新創業等議題。

2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF-ASEAN）11日至13日在河內市舉行，這屆峰會以「東協4.0：企業精神與第4次工業革命」為主題，共有60場討論會與座談會，其中上述座談會是峰會的活動之一。

世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）在座談會表示，世界正處於第4次工業革命的初期，預計將大幅改變人類生活、工作與連接的方式。

他說，某個國家若能夠掌控人工智慧（AI），就可掌握第4次工業革命帶來的機遇，將有競爭優勢。

他建議，每個國家政府應積極動員所有資源，提高技術應用能力，掌握與因應第4次工業革命帶來的機遇和挑戰，以服務人類生活為提前。

越南科技部部長朱玉英（Chu Ngoc Anh）表示，越南政府以業者和創新創業為經濟發展的重點，越方願與世界經濟論壇和東協各國加強合作，推動業者互動與科技方面的合作，讓區域各國能夠掌握與有效利用第4次工業革命帶來的成就，讓東南亞成為創新創業的中心。

開幕式後，主辦單位邀請國內外專家、學者、大型集團代表與創業成功者上台，與在場觀眾交流並分享有關第4次工業革命資訊、創業經驗與困難，以及激發年輕人創新創業，獲得熱烈迴響。（編輯：陳惠珍）1070911

越南科技部與世界經濟論壇今天在河內市聯合舉辦一項有關第4次工業革命的座談會，圖為WEF創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）在會上致詞。中央社河內攝　107年9月11日越南科技部與世界經濟論壇今天在河內市聯合舉辦一項有關第4次工業革命的座談會，圖為WEF創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）在會上致詞。中央社河內攝　107年9月11日
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