日月光攜手中國大陸紫光 吳田玉這麼看

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）日月光半導體總經理暨執行長吳田玉表示，日月光與中國大陸紫光先從財務面投資合作，找機會參與紫光集團事業群，順勢在中國大陸布局，找尋在中國大陸的其他契機。



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吳田玉指出，日月光在歐洲、美國、日本、韓國都有合資公司，採取長線經營方針，日月光的思維是配合全世界的潮流，從封裝測試的角度，配合客戶多層次、多元的思考。



談到日月光與中國大陸紫光集團合作，吳田玉表示，紫光集團是中國大陸半導體支柱之一，日月光在中國大陸也有其他合作夥伴。



他指出，中國大陸要求半導體自製率，希望自己有一定的研發和生產能力。日月光順勢在中國大陸布局，與紫光先從財務面投資合作，找機會參與紫光集團事業群，找尋在中國大陸布局的其他契機。



對於台灣半導體產業以及日月光未來發展，吳田玉指出，智慧產權與創新價值相當重要，要看未來20年有多少創新價值在台灣或全世界產生。他認為，台灣半導體產業有能力因應全球產業模式的發展。



吳田玉表示，日月光未來要在第一時間取得台灣以外的智慧財產和產業鏈的附加價值，日月光必須在歐、美、日、韓、中國大陸等地深耕，與當地產業鏈緊密結合。



談到購併與產業合作，吳田玉指出主要是兩個目的，首先在研發和創新價值取得更新的制高點，另外在成本和經濟規模取得更好的經濟效益。



他指出，日月光先前併購環電、以及邀請矽品共同組成日月光投控，此外與高通（Qualcomm）合作在巴西投資等，都是長線思維布局。



日月光投控8月上旬公告擬出售中國大陸蘇州日月新半導體30%股權給紫光集團。透過讓紫光集團投資蘇州日月新，日月光半導體可更深化在中國大陸半導體封裝測試布局。



日月光投控旗下日月光半導體已在中國大陸建立包括半導體封裝測試服務、房地產開發建設及房屋銷售物業管理，以及其他電子零件、運算軟硬體、通訊設備及配件銷售業務。（編輯：黃國倫）1070911