機捷效應 這4站房價比通車前漲逾1成

（中央社記者韋樞台北11日電）機場捷運去年3月正式通車後，拉近雙北、桃園生活圈，房仲觀察通車後各站5年內新屋房價幾乎均走跌，不過今年前5月房價逐步走揚，包括三重、林口、青埔各站附近房價回漲。



東森房屋研究中心觀察2018年最新實價登錄統計，機捷沿線房價與2016年未通車前相比，目前13站中有5站回漲，包括A2三重站、A7體育大學站、A17領航站、A21環北站反而比通車前上漲超過1成以上，以A7站因有合宜宅支撐，漲幅42%最多，A17、A21站房價成長約2成，A2站成長近13%，似乎正在拉近新北、桃園新成屋房價。



若觀察通車前後沿線周邊新成屋房價走勢，2016年機捷尚未通車時，以三重、新莊、泰山等區域為沿線價格最高，以A4新莊副都心站新成屋均價每坪56.5萬元、A5泰山站54.8萬元，A2三重站每坪達48.3萬元最高。



但2017年通車當年沿線各站房價幾乎全數下跌，新北熱門交易站A4新莊副都心站、A5泰山站分別下跌約15%最多，平均房價掉到4字頭；但今年沿線包括三重、林口、桃園龜山、青埔與中壢環北等區域均有逐漸回漲趨勢。



東森房屋發現，和去年相比，今年有6站房價回穩，其中A3三重站、A7體育大學站、A17領航站、A21環北站周邊新屋房價回漲超過1成以上，其中，新北三重站躍上5字頭，自每坪47.5萬元上升至54.4萬元，年漲15%；桃園地區A7、A17、A21站漲幅2到4成，反觀過去熱門交易區新莊副都心站、新北產業園區站、桃園體育園區站則持續探底中，分別年跌3.4%、5.9%、13.3%。



東森房屋研究中心經理于靜芳表示，桃園機捷A2三重站距離A1台北車站僅1站之隔，開通後可直達市區，不僅提升當地交通機能，也讓串聯台北捷運中和新蘆線的三重站人流變多，加上周邊有二重疏洪道重劃區右岸先前推案「新美齊匯」、「捷運京典」，今年實價揭露周邊住宅大樓成交約4字頭，房價先蹲後跳。



她說，機捷日均運量逾6萬人次，除觀光客，不少新北市通勤族支撐，確實帶動沿線新莊、泰山、林口等區域房交易，以新莊副都心推案開價曾達5、6字頭，泰山一帶重劃區曾開價至4字頭，近年則因房價修正、建商讓利，價格下修不少，平均成交約落在3、4字頭的相對正常水位。



至於桃園地區沿線各站房價，于靜芳強調，青埔預售一度飆漲至4字頭，2014年因航空城計畫出現變數，交易大幅衰退，歷經3、4年房價修正，目前青埔地區今年首季房價每坪約24到25萬元；A17領航站、A18高鐵桃園站今年價格持穩回升，建商在屯地長久時間後，今年建商陸續開始推案，開價約2到3字頭。（編輯：楊凱翔）1070911