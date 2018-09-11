台波蘭經貿諮商會議簽MOU 促經貿研發合作

波蘭投資貿易台北辦事處11日正式開幕，並舉辦台灣波蘭投資論壇，邀請波蘭投資貿易局及經濟部國際貿易局、台北市進出口商業同業公會代表出席，討論雙邊經貿合作機會與挑戰。中央社記者廖禹揚攝 107年9月11日

（中央社記者廖禹揚台北11日電）波蘭投資貿易台北辦事處今天正式開幕，台波雙邊同時舉辦經貿諮商會議及投資論壇，簽署合作備忘錄（MOU），將進一步合作促進雙邊投資貿易，並就研發合作項目達成初步共識。



第8屆台波蘭經貿諮商會議今天舉行，由經濟部次長龔明鑫與波蘭企業及技術部次長柯慶斯基（Tadeusz Koscinski）共同主持。龔明鑫表示，雙方在會中就各自提出議題進行討論，其中波蘭方表達希望台灣再增加開放波蘭農產品進口，並就智慧城市、再生能源、生物醫療、智慧製造、循環經濟及金融等議題交流意見。



龔明鑫向中央社記者表示，台電與波蘭研究機構已就循環經濟有技術上合作交流，波蘭科研機構技術研發中心（PORT）與工研院也在今天會中就研發合作項目達成初步共識，波蘭方明天也將參訪工研院，擬訂具體內容。



投資台灣事務所與波蘭投資貿易局（PAIH）在會後簽署MOU，以促進雙邊投資。龔明鑫說，波蘭政府積極推動雙邊經貿合作，藉由這次簽署MOU建立合作機制，有助雙方企業更了解對方發展狀況，「合作機會自然就會出現」。



除原有波蘭台北辦事處外，波蘭投資貿易台北辦事處今天正式開幕，顯見波蘭政府對台灣市場的重視，波蘭投資貿易局今天也舉辦台灣波蘭投資論壇，會中與台北市進出口商業同業公會簽署MOU。



代表簽約的進出口公會理事王勳聖表示，台灣與波蘭雙邊貿易額今年不斷成長，希望透過這次簽署MOU，推動更多商業合作機會；如同波蘭投資貿易局介紹，波蘭在生物醫療、汽車零組件等方面都具有發展優勢，可透過進出口公會旗下產業小組媒合推廣產業合作。



根據波蘭投資貿易台北辦事處提供資料，波蘭擁有3750萬人口，為歐盟第6大國，具有龐大內需市場，且地處歐洲中心，是進入歐洲市場的良好據點。辦事處代表葉秋焱（Michalina Jendrzejczyk）並指出，波蘭49歲以下人口達64%，大學生人數近1350萬人，有助當地台商尋求優質勞動人力。



受邀擔任與談人之一的資誠聯合會計師事務所執業會計師謝淑美表示，台灣與波蘭雙邊經貿合作近期的確有逐漸活絡趨勢，美中貿易戰也是促使台商重新思考價值鏈、供應鏈布局的因素之一，樂見未來發展。（編輯：李信寬）1070911



