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財部看好今年2.2兆稅收達標 全靠2原因

發稿時間：2018/09/11 18:26

最新更新：2018/09/11 18:26

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（中央社記者潘姿羽台北11日電）財政部今天公布8月全國稅收新台幣1172億元，今年1至8月累計實徵淨額則達1兆6142億元，財政部官員表示，基於2大原因，全年稅收目標2.2兆元可望達標。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年累計1至8月的實徵淨額創下歷史同期新高，而營利事業所得稅、綜合所得稅、營業稅、菸酒稅、房屋稅以及使用牌照稅等6大稅目也續創歷史新高，其中以營所稅較去年同期增加489億元最多，主因是去年景氣回溫，企業獲利增長，使得結算申報稅額增加所致。

財政部今年全國總稅收預算數為2兆2973億元，累計1至8月的實徵淨額與總稅收預算數仍有約6830億元的落差，不過陳玉豐認為，基於2個原因，今年稅收應該可以達到實際數超過預算數的結果。

第一，財政部觀察過去4年的稅收情形，9到12月的稅收合計多有6800億元至7500億元，而今年剩下的4個月還有6830億元須努力，按照過去幾年的經驗，這樣的規模應該沒問題。

第二，陳玉豐指出，接下來4個月，營所稅會成為稅收主力，而可以反映營所稅的結算申報應納稅額、上半年企業獲利狀態等指標目前都呈正成長，因此財政部對於營所稅挹注稅收的情形抱持樂觀態度。

整體而言，今年稅收要達到預算數2兆2973億元的目標應無問題，不過陳玉豐表示，是否能夠進而超標，還是得看實際進帳狀況而定。

另外，證券交易稅可反映股市量能，稅收情形也相當受到關注，財政部指出，今年1至8月證交稅實徵淨額達718億元，是2008年以來同期新高，也較去年同期成長了31.7%，不過8月的證交稅實徵淨額為90億元，年增率只有0.7%，漲幅相當平緩，顯示股市量能有趨緩情形。（編輯：林沂鋒）1070911

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