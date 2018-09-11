LINE新星計畫升級 為新創團隊量身開課

通訊軟體LINE於11日宣布與中華開發創新加速器攜手合作，為新創團隊量身打造專屬輔導課。LINE台灣總經理陳立人表示，期許能透過LINE新星計畫培養出下一個獨角獸，讓台灣的新創實力發光發熱。中央社記者吳家豪攝 107年9月11日

（中央社記者吳家豪台北11日電）通訊軟體LINE今天宣布與中華開發創新加速器攜手合作，參與LINE新星計畫的新創團隊可獲得專屬專業經理人的照顧，量身安排需要的諮詢與相關課程，未來更有被LINE投資的機會。



LINE新星計畫（LINE PROTOSTAR）是針對新創團隊所設立的計畫，目標是鼓勵第三方開發者能運用LINE的平台，開發出各式各樣的應用。



台灣是LINE在全球最先啟動LINE新星計畫的地區，從2015年12月發表至今已有超過20個服務上線，包括股票資訊、語言學習、訂餐預約、物聯網應用、生活叫車等應用在LINE的平台上逐步開展。



全新的LINE新星計畫提供新創團隊免費使用Business Connect帳號，鼓勵新創團隊將所打造的服務利用聊天機器人與用戶熟悉的LINE聊天室介面，透過LINE帳號進行推廣，可有效提高服務的曝光度與使用率。



此外，參與LINE新星計畫的新創團隊將配有一位由中華開發創新加速器派任的專屬專業經理人來擔任夥伴，提供團隊諮詢，並安排定期審核。



值得注意的是，在LINE持續擴大在台投資之際，參與LINE新星計畫的新創團隊將依成長動能、商業模式、市場潛力、創新能力、服務品質等面向定期接受評估，作為LINE在台投資的優先評估標的。



LINE台灣總經理陳立人表示，LINE自從推動新星計畫後，已有新創團隊透過這個平台做出成績，於是LINE內部思考能否擴大規模，為團隊提供多一點扶持，這次更邀請中華開發創新加速器提供在商業方面的輔導，讓新創團隊能「走得更健康一點」，將來LINE也有機會與他們合作。



陳立人坦言，光靠LINE台灣團隊構思所有在本地要做的事情，一定有不足之處，透過新星計畫這樣的方式去接觸新領域、探索題目，會開展出比較多元、多樣化的專案，包括有些可能是過去LINE台灣沒想過或沒資源可做的。



他強調，雖然LINE希望能看到從本地角度發想的專案，卻也期待新創團隊要有志氣走出海外，例如到東南亞等地區拓展業務，期許能透過LINE新星計畫培養出下一個獨角獸，讓台灣的新創實力發光發熱。（編輯：楊玫寧）1070911



