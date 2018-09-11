追稅令發酵 台商第2季自陸匯回占比創新高

（中央社記者邱柏勝台北11日電）中國日前實施共同申報準則（CRS），台商恐已提前因應。金管會統計，上市櫃公司去年第3季，自中國匯回資金占投資的比重僅14.83%，但今年第2季已跳升至17.73%的歷史新高。



在全球反避稅浪潮下，為確保稅源，許多國家簽署CRS，建立定期、系統性的金融帳戶資訊自動交換機制，中國大陸在2016年底加入，並於今年9月首度與其他會員國交換稅務資訊，未來台幹等非稅務居民在中國大陸的金融帳戶，都會「攤在陽光下」，而對於一些將資金放在香港等第三地的台商，金融帳戶資訊也有被揭露的風險。



然而，由於台灣實施CRS的時間在2019年，且2020年才會首度與簽有租稅協定的國家交換稅務資訊，台灣與中國雖已簽署「兩岸租稅協議」，但因為「兩岸監督條例」尚未立法完成，因此兩岸租稅協議遲遲無法上路，這給予了台商緩衝空間。有會計師表示，部分台商早已在中國實施CRS前布局，將資金先行匯回台灣。



而根據金管會統計資料，也可見一些端倪。金管會今天發布上市櫃公司中國大陸投資情形，截至今年第2季止，整體上市櫃公司累計投資金額新台幣2兆3832億元，較去年底增加678億元；投資收益匯回金額累計達4226億元，占累計原始投資金額比重達17.73%，創歷史新高紀錄。



根據金管會統計，上市櫃公司在中國大陸的投資收益匯回金額，占累積原始投資金額比重，從去年第3季的14.83%，迅速增至今年第2季的17.73%，並創歷史新高紀錄；而去年台商投資收益匯回金額達1015億元，也創下單年度新高紀錄，更是2016年的兩倍以上。



金管會證期局副局長張振山表示，上市櫃公司大陸收益匯回增加，且以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大，研判應跟國內資金需求旺盛，企業有發放股利以及投資設備的需求有關。



不過，會計師指出，陸版肥咖條款（CRS）上路，確實對台商造成一定程度的影響，為因應此一變革，不排除有台商先行布局，提錢將資金匯回台灣。（編輯：楊凱翔）1070911