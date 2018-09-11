台新金要敵意併購 非增資不可

（中央社記者田裕斌台北11日電）金融監督管理委員會公布可進行「非合意（敵意）併購」的金控買家名單，其中，台新金控雖卡在彰銀案卻仍入選，外界認為，台新金要敵意併購，非得增資不可。



台新金因在2005年以新台幣365.68億元、溢價114億元標下彰銀14億股特別股，由於耗時13年遲遲無法併下彰銀，甚至在2014年彰銀董事改選中大敗，丟失彰銀經營權；也因為投資彰銀金額龐大，讓台新金雙重槓桿比例一直以來處於偏高水準，也喪失不少併購機會。



雖然在彰銀案頻頻失利，但台新金仍積極尋求併購契機，近年來更將目標移轉至壽險業，不過包括2009年一度有意與全球人壽合組壽險，及2013年競標紐約人壽遭元大金控搶親外，台新金一直沒有具規模的購併案，補足金控的壽險版圖。



台新金總經理林維俊表示，若有機會仍不排除併購的機會，必要時可採現金增資的方式充足銀彈；他並語帶玄機地說，不否認現在有在評估中的案子。



外界也認為，雖然台新金具有敵意併購的資格，但以目前雙重槓桿比例約115%，與標準的需低於125%相去不遠，以敵意併購需要大筆銀彈，僅用現有資金勢必會觸碰到財務結構的紅線，除非增資再壓低雙重槓桿比例，才會有足夠的空間出手。



也因此，除非是雙方合意的換股合併，台新金若想要敵意併購，必須動用董事會已經通過的戊種特別股甚至己種特別股額度，才能籌措足夠銀彈，並還要說服主管機關財務結構無虞，否則取得「非合意併購」的資格，並無太大實質意義。（編輯：林沂鋒）1070911