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貿易戰不確定性高 台股區間震盪格局

發稿時間：2018/09/12 08:21

最新更新：2018/09/12 08:21

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（中央社記者韋樞台北12日電）台股11日尾盤震盪走高，終止連4跌小漲26.5點，但仍在年線之下。法人表示，美中貿易戰不確定性增溫；台積電出現鉅額交易，推估看好前景，且蘋果將發表新機，近期台股區間震盪。

今晨收盤的歐股投資人擔心美國和中國持續不斷的貿易衝突，歐洲3大股市今天收盤漲跌互見，但漲跌幅度不大；美股由於蘋果公司（Apple）為首的科技股反彈，以及國際油價上漲超過2%激勵能源股，華爾街股市三大指數今天都收高。

台股連跌4天後，蘋概股中的鴻海股價強彈，加上食品與紡織等傳統產業股走強，帶動台股11日止跌反彈，收在10752.30點，不過指數仍在年線10803點之下。

前兩天扮演台股中流砥柱的晶圓代工大廠台積電連續2個交易日出現上萬張鉅額交易，為今年前2大量。法人推測可能是台積電先進製程具領先優勢，營運前景看俏，吸引大筆買盤湧入，是否帶動今天盤勢值得注意。

法人表示，由於美國在貿易戰中動作頻頻，可能擴大不確定性，引發股市賣壓，台股在跌破年線後，將進入反覆打底期，台股上檔有壓，但回檔不會太深的區間震盪格局。

法人指出，台股今年來已5度跌破年線關卡，之前4次都能重回年線之上，這次能否再次收復年線關卡，值得追蹤觀察。

元大期貨表示，外資11日現貨部位小幅買超，期貨淨多單則持續減碼5105口至2萬8729口，近3個交易日合計減碼1.88萬口。

台指期11日終止連4跌，行情呈現多空拉鋸，終場僅以小漲作收；元大期研究部認為，中美貿易衝突近日持續增溫，並延燒至蘋果供應鏈，加上外資期貨淨多單持續減碼，台指期仍宜謹慎看待。（編輯：黃國倫）1070912

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