被動元件MLCC價格看漲 日廠籲客戶另找貨源

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件MLCC價格走勢各界關注。日廠村田預期MLCC價格上揚趨勢明確，並建議銷售商客戶尋找其他的一般型MLCC供應貨源。



市場關注積層陶瓷電容（MLCC）價格走勢。法人引述日本大廠村田製作所（Murata）日前通知銷售商客戶信件訊息指出，村田認為MLCC價格上揚趨勢明確，預期MLCC供應緊俏的情況將持續到2019年之後。



村田指出，車用客戶對於MLCC產品的需求，遠大於公司本身的產能。



村田並建議銷售商客戶，可尋找其他的一般型MLCC產品供應貨源。



全球MLCC產業主要大廠包括村田製作所以及韓國的SEMCO、台灣廠商國巨、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。



美系外資法人日前報告指出，MLCC受惠價格環境強勢和獲利可期等因素，主要MLCC大廠包括SEMCO、TDK、Murata、以及Taiyo Yuden進入季節性旺季，營運和股價表現可期。



另一美系外資報告指出，汽車電子、工業用以及iPhone帶動MLCC需求強勁，也拉升MLCC的平均銷售價格（ASP）。



法人指出，國巨未來兩年持續擴充MLCC產能，預估今年底MLCC月產能可到500億顆，2019年底月產能可到600億顆，2020年底月產能可到700億顆。



華新科自結8月合併營收新台幣61.56億元，續創單月新高，當月稅前淨利達40.05億元，較去年同期大增826.55%，本期淨利31.6億元，較去年同期大增834.08%，8月每股純益6.53元。華新科8月每天淨賺1億元。



國巨今天早盤震盪走跌，最低來到520元，跌4.7%，華新科最低來到233.5元，跌5.4%。（編輯：郭萍英）1070912