世界經濟論壇東協峰會登場 美中貿易戰成焦點

（中央社越南河內12日綜合外電）亞洲企業高層及領袖將出席今起在越南河內舉行的世界經濟論壇東協峰會（WEF-ASEAN），美國總統川普揚言對中國輸美商品開徵更多懲罰性關稅的舉措，將成主導峰會的焦點議題。



華府與北京間不斷升高的貿易爭端在全球產生漣漪作用。美中鷸蚌相爭，料將讓普遍以出口為導向的東南亞國家坐收漁翁之利，因此無不密切關注相關發展。



川普已對價值500億美元的中國商品加徵25%關稅，上週更警告會「很快」對價值2000億美元的中國產品開徵關稅。北京不甘示弱，以牙還牙。



雙方愈演愈烈的爭端，成為今天上午在越南登場的世界經濟論壇東協峰會重要議題。



國際通商法律事務所（Baker McKenzie）在越南的合夥人柏克（Fred Burke）表示：「東協國家不想把話說得太早，但我想他們視（美中貿易戰）對他們有利，因為這意味著（先前落腳）中國的製造業將遷至東南亞。」



世界第二大經濟體中國的勞動成本上升，已促使企業朝越南和柬埔寨等國家進軍，運動大牌阿迪達斯（Adidas）、快時尚H&M及三星都因覬覦東南亞勞動成本低廉，而在分別在當地設廠生產球鞋、T恤及手機。



如今美中貿易戰也加速企業遷移進程，若干中國企業也為了規避美國祭出的新一波關稅，轉向東南亞生產腳踏車零件及床墊等商品。



美中貿易摩擦雖可能提升外國企業在東南亞的投資，但有分析師警告，長期影響恐怕沒那麼美好。



馬基特公司（IHS Markit）亞太首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）表示：「有人憂心保護主義不利亞洲，因為這個地區多以出口為導向，任何築起貿易壁壘的作為都不是好事。」



根據世界經濟論壇的數據，東協貿易總額於2007年、2014年間增加近1兆美元。這個集團高度擁抱貿易自由化，與川普推行的政策形成鮮明對比。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070912