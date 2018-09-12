蘋概股失靈 台股早盤失守10700點

（中央社記者韋樞台北12日電）台股昨天在連4跌後小反彈，蘋果(Apple)明天發表新機，但相關概念股今天走軟，蘋概三雄失靈，指數一度失守10700點。法人表示，貿易戰升溫，台股各日均線下彎，短線弱勢整理。



截至11時，台股下跌36點，為10716點，成交值約新台幣661億元。



美中貿易戰似乎無解，美國總統川普隨時可對2000億美元中國進口商品課徵25%關稅，未來可能再進一步對2670億美元中國進口產品課稅，影響明天要發表新手機的蘋果。



蘋概股這兩天未受新手機上市的激勵，反而持續走軟，蘋概三雄今天同步走跌，台積電、鴻海平盤上下整理，大立光一度跌6.22%。



其餘蘋概股穩懋打入跌停143.5元；可成平盤上下游走；美律跌逾4.14%；康控-KY跌4.38%。



其餘類股觀光、塑化、食品跌幅較重；傳產股漲跌互見，紡織、造紙、化學、玻璃等上漲，水泥股止跌反彈。



法人表示，市場多空交戰，貿易戰持續擴大，市場對蘋果明天新機發表拭目以待，但外資期貨多單續減，，台股各日均線均下彎，後市將區間震盪。



統一證券表示，加權指數已連續3天在年線10803之下，由於美中貿易摩擦升溫、國際資金恐將流出新興市場，系統性風險提高，加上台股技術面偏空，預期短線將呈現弱勢整理格局，操作難度大增，現階段應謹慎保守。（編輯：鄭雪文）1070912