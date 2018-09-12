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友達攜手雙連安養中心 看好華人長照市場

發稿時間：2018/09/12 11:27

最新更新：2018/09/12 11:27

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（中央社記者潘智義台北12日電）面板大廠友達光電、雙連安養中心今天正式宣布，聯手推出結合互聯網的智慧照顧案，除台灣長照市場，也看好中國大陸，甚至華人社會的長照市場。

友達董事長彭双浪表示，因應社會照顧及安養短缺需求，雖然友達是硬體廠商，但在軟體也有技術，盼能打造與軟硬結合的模式，發揮科技事業的管理經驗、智慧資訊系統（ERP）的使用經驗。

彭双浪透露，目前已敲定數個台灣及中國大陸的智慧長照案。

他說，有再好技術，沒實踐領域也無濟於事，不管在台灣還是在兩岸的長照，都有智慧照顧需求，把軟體導入長照領域，既照顧長者也提升生活品質，打造一個機構、醫院、家庭長照的無縫接軌架構。

他指出，友達一年半前成立大健康事業團隊，今天算是正式實踐。感謝雙連安養中心的提攜，提供長照經驗，未來在兩岸長照有更多合作機會，智慧照顧也有更多商機。

他解釋，長照服務透過模組化組合，收取費用以客戶需求為出發點，長照系統雖是營運中心，但分前台後台，前台服務長者，包含社工服務；營運成功需後台支持，包括人事、財務系統等，透過雲端環境連結起來，也做很多軟硬整合，透過雲端作業讓照顧能夠及時，把質量提升之際，也把負荷降低。

另外，在長照過程收集大數據，可做未來服務的依據。友達有好的系統，雙連有照顧的專業，友達除了顯示面板的專業之外，希望在循環產業、智慧產業都有很好的延伸。

雙連安養中心董事長蔡政道表示，安養中心是由雙連教會成立的機構，台灣社會往高齡化發展，退休後需要較好的照顧，因此在18年前成立安養中心；現在更進一步推動智慧長照服務。

蔡政道指出，從結構式、社區到居家的多層級，連續性長期照顧服務模式，並導入智慧照顧設備與服務。與友達頤康團隊合作，秉持以人為本的理念，結合優勢的資訊能力，讓智慧長照充分發揮。（編輯：郭萍英）1070912

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