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統一主打新鮮零庫存 中國布局瞄準冷藏品

發稿時間：2018/09/12 11:48

最新更新：2018/09/12 11:48

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（中央社記者韓婷婷昆明12日電）統一企業旗下統一中控副總經理兼發言人楊壽正表示，近2年來高端產品加上零庫存強化新鮮度管理，讓產銷更具效率，帶動獲利表現，下階段布局將瞄準冷藏品。

以大陸市場營運為主的統一中控是統一集團的金雞母，上半年營收人民幣112.24億（約新台幣502.84億元），年增6%；稅後盈餘7.14億（約新台幣31.99億元），年增25.4%；每股盈餘0.1654元（約新台幣0.74元），優於去年同期的0.1319元人民幣（約0.59元台幣），創下歷史同期次高，包括飲料及泡麵二大業體均成長。

楊壽正表示，統一近年來積極調整產銷結構，轉向瞄準中高階市場，擴大創意及研發能量，推出差異化產品，同時推動零庫存，今年上半年效益顯現，逐步走出低價競爭，毛利率來到33.5%，較去年同期上升1.7個百分點。

展望後續，楊壽正指出，冷藏品會是下階段主攻方向，冷藏是未來必走之路也是積極培養的品牌，包括果汁、茶及優酪乳都是重點產品。另外，統一中控也會推出豆奶新品。

「新鮮度及庫存管理」依舊是下半年著重的方向，楊壽正說，品牌經營是統一集團明確的策略方向，每個產品都有保存期限，但從消費者心態上去看，都希望買到新鮮的產品。透過新鮮度管理，反饋回母公司的效益包括生產排程更有效率、通路庫存管理更佳化，有助拉升消費者對品牌好感度。

針對中國大陸市場佈局，楊壽正表示，集團內仍有很多金雞，現有業務還有相當的發揮的空間，保持集團健康成長最重要，對既有產品的優化，也有機會加入新元素，未來將聚焦快銷品（食品、日用品）生產、製造、流通領域，期望2020年前成為中國快速消費品行業最有價值和品味的公司之一。

統一近3年的研發相關費用占集團總營收千分之三左右，後續將進一步提升到千分之五，達到日本同類企業的水準。

統一中控至2018年6月底止，在大陸投資總額達488億元，預期至年底為止，生產基地有35個(含在建的天津廠)，共有78條速食麵生產線，89條飲料生產線。

統一中控今年資本支出預估人民幣13至15億元間，為近3年來新高，但不會用在買土地蓋廠房，主要重著於研發新產品及加強生產技術。（編輯：鄭雪文）1070912

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