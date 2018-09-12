落實工安 營建署4項工程獲金安獎

（中央社記者潘姿羽台北12日電）公共工程除了品質好，安全也應視為最高考量，內政部營建署今天指出，營建署參選勞動部「107年公共工程金安獎」，有4項工程獲獎，成果豐碩，未來也將持續落實公共安全。



勞動部為了提升公共工程的勞工安全衛生水準，持續辦理公共工程金安獎，藉由選拔優良公共工程並公開表揚，激勵公共工程落實安全管理，進而提升工安管理文化，完善標準作業程序以及預防職業災害。



營建署今天發布新聞稿指出，營建署有4項工程獲得107年公共工程金安獎，其中「民雄鄉民雄陸橋改建工程」、「山月吊橋工程」及「台南市永康區污水下水道系統（PB分區）管線工程第四標」榮獲優等，「法務部行政執行署高雄分署辦公廳舍新建工程」榮獲佳作，這樣的結果對於營建署致力提升工程的公共安全及品質，給予最佳肯定。



營建署也指出，署內一直積極推動職業安全衛生，包含管理階層參與推動施工安全衛生管理；要求設計廠商於設計階段實施風險評估、選用安全工法、編訂安全衛生設施圖說規範及經費；監造廠商依工序訂定監造職安衛查核計畫，並落實執行；施工廠商實施施工風險評估及採行對策，施工階段落實5S管理法（整理、整頓、清掃、清潔、素養），締造零職災紀錄等。



96年至今，營建署已有10件工程獲得公共工程金安獎優等獎、9件工程獲得佳作，成效卓越；營建署表示，未來會持續秉持提升工程品質及重視工安的精神，執行工程採購及履約管理工作，讓績效持續提升。（編輯：鄭雪文）1070912