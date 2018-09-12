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紅火案 中信金：對財務業務無影響

發稿時間：2018/09/12 13:08

最新更新：2018/09/12 13:08

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（中央社記者田裕斌台北12日電）台灣高等法院今天對紅火案做出更一審判決，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒改判有期徒刑3年6月。中信金控表示，當事人在中信金未擔任董事，也非經營階層成員，對財務業務均無影響。

中信金表示，高等法院確認由於紅火公司的獲利有匯回金控，因此紅火是中信金的特殊目的公司(SPV)無誤，中信金也未因紅火案遭受損失，且由於當事人在中信金內部既未擔任董事，也非經營階層成員，因此對於財務及業務都未造成影響。

中信金指出，當事人是否還會提出上訴，公司方面表示尊重。

辜仲諒被控在中國信託商業銀行董事長任內，未經董事會核議，將結構債移轉給前妹婿陳俊哲掌控的紅火公司，另拉抬兆豐金控股價，助紅火贖回結構債獲利3047萬4717.12美元(以當時匯率計算，約新台幣10億1480萬8080元)，但紅火非屬中信金體系，辜仲諒等人得以任意處分紅火獲利。

辜仲諒一審被判刑9年，二審判刑9年8月；不過，高院更一審認為，辜仲諒涉及金控法共同背信罪，而非原審認定的銀行法，且辜仲諒偵查中自白犯罪、繳交犯罪所得，也符合刑事妥速審判法減刑規定，改判3年6月，其餘被控內線交易等罪無罪。（編輯：張良知）1070912

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