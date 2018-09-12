質疑筆電電磁波高 民團籲清楚標示

（中央社記者陳俊華台北12日電）台灣電磁輻射公害防治協會今天指出，有民眾新購筆電使用一小時後，有關節疼痛現象，呼籲電腦產品應標示電磁波；經濟部標準局說，不管筆電的材質，電磁波標準都一致。



台灣電磁輻射公害防治協會辦公室主任粘麗玉、常務理事吳麗慧上午在立法院舉行「消費者要買低電磁波的電腦，要求標示電磁波」記者會。



粘麗玉說，最近接到民眾陳情，買了新電腦，「使用一小時後，竟然手關節就開始痛」，把手抽離電腦鍵盤後就不痛；她要問，相關主管機關有沒有筆電的電磁波管制標準，並呼籲環境保護署應訂定家戶室內電磁波安全標準。



吳麗慧表示，協會實測兩個廠牌的筆記型電腦，如果沒有上網的話，電磁波不高，但如果電腦開啟飛航模式，電磁波卻持續超過1000微瓦/m2以上，經濟部標準檢驗局應要求電腦產品標示電磁波。



吳麗慧也說，新的筆電越來越輕薄，採用比較塑膠的材質，「防電磁波功能會不會比較差，我不曉得」。



出席記者會的經濟部標準檢驗局科長林良陽表示，檢驗局從民國86年起管制資訊產品電磁輻射干擾至今20幾年，引用的標準都是一樣的，「筆電不管使用什麼樣的材質，都要使用相同國家標準去要求」，早期可能用金屬材質去屏蔽電磁波，現在為了輕薄，可能塑膠材質內部會有噴漆去隔離電磁波，只要經過標準局檢驗合格的筆電，「基本上都符合國家標準要求」。



國家通訊傳播委員會（NCC）簡任技正吳銘仁說，目前流通在市面上的產品都符合規範，民眾有任何疑慮都可提出，必要時NCC會提供檢測服務；環保署空保處高級環技師林怡君說，如果針對室內電磁場希望環保署訂定長期的一個指引，環保署會研議。（編輯：鄭雪文）1070912