/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張天欽沈君山颱風山竹911
>rss

質疑筆電電磁波高 民團籲清楚標示

發稿時間：2018/09/12 13:20

最新更新：2018/09/12 13:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北12日電）台灣電磁輻射公害防治協會今天指出，有民眾新購筆電使用一小時後，有關節疼痛現象，呼籲電腦產品應標示電磁波；經濟部標準局說，不管筆電的材質，電磁波標準都一致。

台灣電磁輻射公害防治協會辦公室主任粘麗玉、常務理事吳麗慧上午在立法院舉行「消費者要買低電磁波的電腦，要求標示電磁波」記者會。

粘麗玉說，最近接到民眾陳情，買了新電腦，「使用一小時後，竟然手關節就開始痛」，把手抽離電腦鍵盤後就不痛；她要問，相關主管機關有沒有筆電的電磁波管制標準，並呼籲環境保護署應訂定家戶室內電磁波安全標準。

吳麗慧表示，協會實測兩個廠牌的筆記型電腦，如果沒有上網的話，電磁波不高，但如果電腦開啟飛航模式，電磁波卻持續超過1000微瓦/m2以上，經濟部標準檢驗局應要求電腦產品標示電磁波。

吳麗慧也說，新的筆電越來越輕薄，採用比較塑膠的材質，「防電磁波功能會不會比較差，我不曉得」。

出席記者會的經濟部標準檢驗局科長林良陽表示，檢驗局從民國86年起管制資訊產品電磁輻射干擾至今20幾年，引用的標準都是一樣的，「筆電不管使用什麼樣的材質，都要使用相同國家標準去要求」，早期可能用金屬材質去屏蔽電磁波，現在為了輕薄，可能塑膠材質內部會有噴漆去隔離電磁波，只要經過標準局檢驗合格的筆電，「基本上都符合國家標準要求」。

國家通訊傳播委員會（NCC）簡任技正吳銘仁說，目前流通在市面上的產品都符合規範，民眾有任何疑慮都可提出，必要時NCC會提供檢測服務；環保署空保處高級環技師林怡君說，如果針對室內電磁場希望環保署訂定長期的一個指引，環保署會研議。（編輯：鄭雪文）1070912

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP