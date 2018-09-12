花蓮酒廠土地招商會 吸引壽險旅館業者

（中央社記者韋樞台北12日電）高力國際受台灣菸酒公司委託辦理「花蓮酒廠西北側土地設定地上權案招商說明會」，吸引不少壽險、旅館和開發業者出席，高力國際表示，這塊土地未來適合教育、創作及藝術表演等。



外商商仲高力國際11日在台北101大樓會議中心舉行招商說明會，預計明天(13日)在花蓮力麗哲園飯店再舉辦一次招商說明會。



高力國際表示，這次招商基地在花蓮酒廠西北側，位於花蓮市美崙工業區北側，鄰近花蓮市區及七星潭風景區，土地面積5萬9955平方公尺（約1萬8136.39坪），土地使用分區為產業用地（二），可建築面積約1萬2876平方公尺（約3895坪），總樓地板面積約為2萬9293平方公尺（約8861坪）。



高力國際說，這塊地可作為住宿及餐飲、其他教育服務業、創作及藝術表演業。地上權存續期間為50年，可延長一次，最長20年，權利金底價新台幣6600萬元。



台灣菸酒公司為推動自有資產活化，並促進地方觀光及經濟發展，期望將酒廠內部分土地交由民間投資人開發經營，藉由引進民間創意及豐富多元的整體規劃方式，並適度結合酒廠意象，打造花蓮酒廠全新地標，並與當地共榮發展。



高力國際說，全案預計10月3日上午9時50分截標。（編輯：郭萍英）1070912