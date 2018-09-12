外資看衰VCSEL的3D感測技術 供應鏈全倒

（中央社記者韓婷婷台北12日電）蘋果新機發布在即，新規格還未正式端上桌，外資報告已開始預估未來蘋果3D感測恐不需要VCSEL，相關供應鏈從美股的Lumentum領跌，台灣砷化鎵廠穩懋、全新及宏捷科也全倒地。



去年蘋果iPhone X推出3D感測功能，採用的Face ID是使用結構光，市場多預期今年新手機將全面導入3D感測功能，2019年也有機會導入後置鏡頭。不過，最新日系外資報告指出，光學ToF技術還不成熟，在功率和安全性出現混亂，感測器設計困難，也缺乏測試設備，可靠度不夠，預估可能會延遲到2019年之後。



外資報告預估PA需求疲弱及微波ToF可能成為替代方案下，決定調降穩懋2018、2019年獲利預估分別4%、10%，目標價由160元調降至120元，維持減碼評等。



此一最新預測直接衝擊相關供應鏈，Lumentum昨日大跌近6%，穩懋 、全新收盤跌停，宏捷科也重挫大跌9.5%。



穩懋8月合併營收為新台幣13.47億元，月減3.24%，年減5.03%；累計1至8月合併營收為117.69億元，年成長為19.21%。穩懋表示，第3季營運展望與法說會時差不多，根據穩懋預估，第3季合併營收將季減約10%，單季合併毛利率估約30%出頭(low thirties)。



全新8月合併營收為1.75億元，月增16.66%，年成長5.72%；累計1到8月合併營收為14.41億元，年成長4.32%。



宏捷科受到大客戶拉貨趨緩影響，8月合併營收為1.31億元，月減26.4%，年增1.77%；累計1到8月合併營收為13.7億元，年成長16.71%。（編輯：張良知）1070912