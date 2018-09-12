蘋概走弱傳產撐盤 台股力守10700點

（中央社記者韋樞台北12日電）美股收高，但美中貿易戰愈演愈烈，今天亞股皆跌；雖有蘋果將發表新機利多，但蘋概股失靈，所幸傳產股拉尾盤。法人表示，台股將持續區間整理。



台股終場下跌29.73點，收在10722.57點，成交值新台幣1235.23億元。



蘋果公司(Apple)即將發表新機，各界屏息以待，關注新手機的功能與價格；不過近日川普要求蘋果將生產工廠搬回美國，造成蘋概股近日殺聲陣天，穩懋今天開盤未久打入143.5元跌停價，蘋概三雄中的大立光、鴻海走跌，僅台積電小漲0.5元，收在260.5元。



台股盤中最多下跌85點，最低10667點，所幸尾盤開始有資金進駐傳產股，包括水泥、營建、紡織、造紙、油電、生技等類股走升，跌幅縮小，帶動指數站回10700點之上。



資深分析師林成蔭表示，川普將對2000億美元中國進口商品課徵25%關稅，未來可能再擴大對2670億美元中國進口產品課稅，使得貿易戰情勢更加嚴竣，影響市場信心。



林成蔭指出，另外要注意的是新興市場國家的匯率何時止貶，這更關係到美國聯準會(Fed) 9月25日和26日舉行的會議，若會議結論決定升息，新興市場貨幣可能進一步貶值，反之則可以鬆一口氣。



林成蔭說，蘋果將發表新機，但各界最重要的觀察期是9月21日到30日的銷售，包括價格與數量，若是銷售狀況不錯，當然會嘉惠蘋概股。



他認為，台股目前處於漲多回檔的走勢，今天盤中跌破10700點，但若是還原除權息，其實並未跌破年線，未來必須觀察蘋果新機的銷售、美國聯準會的升息和新興市場的匯率，台股指數將在10500點到11100點區間震盪。（編輯：鄭雪文）1070912