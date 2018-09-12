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國際級加速器進駐台北TTA 3主軸招募新創團隊

發稿時間：2018/09/12 14:33

最新更新：2018/09/12 15:12

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科技部12日在國際科技創業基地（TTA）舉行記者會，宣布比翼資本加速器、國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等頂尖加速器9月底前將進駐，並由部長陳良基（中）親自主持儀式。中央社記者吳家昇攝　107年9月12日科技部12日在國際科技創業基地（TTA）舉行記者會，宣布比翼資本加速器、國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等頂尖加速器9月底前將進駐，並由部長陳良基（中）親自主持儀式。中央社記者吳家昇攝　107年9月12日

（中央社記者潘姿羽台北12日電）科技部找來強力盟友助陣創新創業，今天宣布比翼加速器、IAPS、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等四大頂尖加速器進駐國際科技創業基地，以AI、軟體、半導體三大主軸招募新創團隊。

加速器（Accelerator）是育成新創團隊的關鍵角色，可以提供業師、投資媒合、鏈結市場等資源，顧名思義，可以「加速」新創團隊的成長，甚至進一步被國際看見。

科技部今天在國際科技創業基地Taiwan Tech Arena（TTA）舉辦記者會，並宣布比翼資本加速器（BE Accelerator）、國立交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS）、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等四家國內外知名加速器以及52家新創團隊，將於9月底前進駐TTA。

值得注意的是，這四家加速器各有所長，比翼加速器長期關注醫療領域，將投入資源於生物科技與醫療照護領域的新創團隊，拓展台灣與東南亞市場。

IAPS則有交通大學深厚的科技技術優勢，且結合產官學資源，2013年成立至今已加速超過500家新創公司，每年募集近3000萬美元；科技部指出，IAPS將協助新創鏈結產業，前進法國、日本及東南亞。

MOX是台灣第一家全球創業加速器，背後為美國矽谷創投SOSV主導，科技部表示，MOX致力於培育來自全球各地應用程式、行動平台以及行動服務相關的新創團隊，助其打入新興國家智慧型手機市場；SparkLabs Taipei同樣源自矽谷，投資包含物聯網、人工智慧、區塊鏈、數位醫療等領域的科技新創。

科技部表示，四大頂尖加速器各有所長，而且資源相當豐富，未來將以AI、軟體、半導體三大主軸為基礎，提供創業培訓課程、金牌業師輔導、投資媒合活動與資金引介等各項創業資源，招募全球科技新創團隊齊聚TTA。（編輯：郭萍英）1070912

科技部長陳良基12日宣布比翼加速器、IAPS、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等4大頂尖加速器將進駐國際科技創業基地（TTA），盼招募全球科技新創團隊齊聚TTA。中央社記者吳家昇攝　107年9月12日科技部長陳良基12日宣布比翼加速器、IAPS、SOSV-MOX與SparkLabs Taipei等4大頂尖加速器將進駐國際科技創業基地（TTA），盼招募全球科技新創團隊齊聚TTA。中央社記者吳家昇攝　107年9月12日
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