海外投資新規將上路 台保險業放眼高風險資產

（中央社台北12日綜合外電報導）台灣保險公司可能進軍高風險資產，隨著海外投資限制新規將上路，高達新台幣23兆元的壽險資金開始尋找替代投資標的，以克服國際板債券投資額度受限的不便。



彭博報導，因新台幣計價債券收益率低，保險業者偏好外幣計價債券。但隨全球金融風險上升，金管會料會限制保險業投資國際板債券額度，加計應計入國外投資額度合計數，不得超過保險業經核定國外投資額度的145%。



根據財團法人保險事業發展中心（TII）的數據，國際板債券加計國外投資將以可運用資金的65%為限。雖然尚未宣布新規生效日期，但人壽公司紛紛忙於制定新策略。



台灣人壽資深副總葉栢宏表示，海內外股市、房地產、私募基金都是國際板債券替代品。他表示，他的公司正關注私募基金投資，每年報酬率約為8-9%。



新光金資深副總徐順鋆表示，新光人壽選擇投資低波動、高股息的類債券股票及房地產。並表示，考慮到台灣高齡化情形，公司正在開發退休人士的保單借款。



徐順鋆說，新光人壽的保單借款今年上半年平均報酬率為5.87%，高於總資產報酬率的4.57%。保單借款允許投保人以保單做為抵押借款。



由於保險公司是國際板債券最大買家，這次修法訂定的投資天花板即將到來，減緩了債券銷售速度。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1070912