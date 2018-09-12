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信義聯勤高樓每坪283萬元 創今年最高價

發稿時間：2018/09/12 16:29

最新更新：2018/09/12 16:29

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（中央社記者韋樞台北12日電）信義房屋根據最新實價揭露資料顯示，北市大安區指標豪宅「One Park Taipei信義聯勤」共有5筆實價資料，今年上半年售出28樓高樓層單坪283萬元，創今年以來豪宅最高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「One Park Taipei信義聯勤」今年1月和5月各成交一戶28樓住宅，5月成交的豪宅176.07坪，每坪約新台幣283.4萬元，1月成交的是174.92坪，每坪283萬元，兩戶各以4.29億元成交。也是今年以來的最高價。

另外去年7月則成交一戶中低樓層的182.36坪8樓住戶，成交單價約每坪225.6萬元，總價3.39億元；以及2戶高樓層24樓的住戶，面積各為170.8坪、176.1坪，每坪各為272.6萬元和275萬元，總價則在4.1億元和4.28億元。

曾敬德指出，這棟豪宅大樓從2006年土地標售以來，一直具有市場話題，經歷12年終於落成，而實價的成交價格也創下近年新高，顯見目前豪宅市場已經從谷底復甦回溫，而新的頂級豪宅也吸引置產或換屋豪宅客的目光。預料未來幾年這棟豪宅大樓的成交價格仍會是市場關注的重點。

他強調，「One Park Taipei信義聯勤」是北市大安森林公園第一排的指標豪宅，由英國建築師和設計師來操刀，開發商訴求結合科技綠建築及地標美學，打造出兩棟各為35層、31層樓的豪宅大樓。（編輯：李信寬）1070912

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