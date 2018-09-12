決議出售台灣一風堂股權 乾杯獲利2200萬

（中央社記者吳家豪台北12日電）乾杯今天召開臨時董事會，決議將於28日正式將直接持有100%的乾杯拉麵（股）公司股權全部出售予日本母公司，交易總金額新台幣5850萬元，處分利益為2200萬元。



乾杯集團自2012年起代理台灣一風堂，與日商CHIKARANOMOTO合資設立乾杯一風堂，2014年9月成為100%持股子公司，並更名為乾杯拉麵。



乾杯表示，一風堂2012年在台灣開幕立刻引發排隊熱潮，1號店（中山店）連續半年每天大排長龍，造就當時日本拉麵品牌在台灣的領先地位，之後也在交通轉運站、百貨商場等集客力強的據點陸續展店，均有不錯的業績。



乾杯集團2015年首度跨出台灣，至上海外灘開設「老乾杯」，目前在中國共計6家分店，以「乾杯」和「老乾杯」為首，在中國大陸積極拓點，對於集團的營收與獲利貢獻度持續提升，表現亮眼。



乾杯表示，相較於近2年在台未展店的乾杯拉麵，經營費用始終偏高，致使品牌營收停滯不前，營收占比隨著其他事業的加速拓展而連年下滑。



乾杯集團董事長平出莊司說，乾杯拉麵去年虧損，今年致力改善經營費用，近幾個月體質已逐漸改善，但因應集團發展方向，希望投入更多人力與資源在海外市場，以及聚焦燒肉、鍋物等的牛肉事業，將整頭牛活用在不同的商品，以發揮更大的優勢，因此決定退出經營6年多的拉麵市場。



乾杯指出，一風堂日本母公司接手經營後，將在6年多來與乾杯拉麵緊密合作的基礎上，持續耕耘台灣拉麵市場，今年下半年原定的展店計畫也將如期進行，不會受到影響。乾杯拉麵公司目前正在進行妥善交接，力求無縫接軌，繼續提供最道地的博多拉麵美味給台灣顧客。（編輯：李信寬）1070912