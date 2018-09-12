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台北市政府大馬推廣旅遊 黃子佼將站台

發稿時間：2018/09/12 17:14

最新更新：2018/09/12 17:21

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為了吸引並鼓勵馬來西亞民眾一同感受台北魅力，台北市觀光傳播局今年以快閃主題館的概念，14日起一連3日在吉隆坡辦展，並邀請藝人黃子佼站台宣傳台北新亮點與美食。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真　107年9月12日為了吸引並鼓勵馬來西亞民眾一同感受台北魅力，台北市觀光傳播局今年以快閃主題館的概念，14日起一連3日在吉隆坡辦展，並邀請藝人黃子佼站台宣傳台北新亮點與美食。（台北市觀光傳播局提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真　107年9月12日

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）為吸引並鼓勵馬來西亞民眾感受台北的魅力，台北市政府觀光傳播局今年以快閃主題館的概念，於9月14日起一連3日在吉隆坡辦展，並邀請藝人黃子佼站台宣傳台北新亮點與美食。

台北市觀光傳播局今天發表聲明說，今年將邀請台北最新的潮流名店參展，除了黃子佼外，也邀請到過台灣進行美食挖掘之旅的馬來西亞明星主廚法斯力（Dato’Fazley Yaakob），兩人將於14日晚間7時30分，展開唯一一場粉絲見面會，並以別開生面的尋寶任務，帶領馬來西亞遊客一同探索台北旅遊新亮點與非吃不可的專屬美食。

由於法斯力多次訪台，對台灣有深厚的情感，特別以馬來西亞民謠寫了一首融合台北特色景點和美食的歌曲，在「FUN TAIPEI快閃主題館」現場與黃子佼合唱。

除了這項活動，多家台北特色潮流名店也會連續3天展出，包括意舍酒店、郭元益糕餅、森高砂咖啡、ICE MONSTER芒果冰、金雞母網美必吃甜品、台北雙層觀光巴士等，在不同時段，透過舞台區和DIY體驗區進行各項活動。

另外，現場也全天候提供餐點的美食吧，有鳳梨酥、台灣咖啡、芒果冰與創意冰品，讓當地民眾有機會品嚐台北道地的美味，用味蕾發掘「前所未見的台北」。凡在9月14至16日之間到互動攝影區拍照，標籤#FunTaipei並上傳至臉書的朋友，將有機會贏取意舍酒店住宿券以及精美台北伴手禮。（編輯：施燕飛）1070912

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