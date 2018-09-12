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桃林鐵路自來水管線啟用 約4萬管末用戶受惠

發稿時間：2018/09/12 17:18

最新更新：2018/09/12 17:18

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）桃林鐵路自來水管線工程今天全線通水啟用，提升桃園蘆竹地區供水壓力，大桃園地區供水更穩定，除約4萬管末用戶受惠，未來也可支援桃園航空城、機場捷運周遭等開發計畫用水。

桃園地區曾在2015年4月因水情不佳，實施第三階段限水措施，桃園市全市供5停2，而蘆竹地區因位於供水管線末端，復水時間較其他地區長，經檢討後，發現是由於當地送水管輸水能力飽和，復水時前端用戶搶水嚴重，導致末端的蘆竹地區復水緩慢。

經過現場探勘、設計，台水規劃於桃林鐵路沿線埋設口徑1200mm專用管線，耗時約2年、約5億元經費，終於在今天正式啟用，將可提升海湖地區供水壓力由0.2公斤提升至0.7公斤，蘆竹地區供水壓力由0.5公斤提升至1公斤，解決水壓及復水緩慢問題。

台水表示，原送水至蘆竹地區管線每天送水量約8萬噸，相當8萬戶用水，經由這次工程受惠的後端用戶約4萬戶。

除末端用戶受惠，台水指出，桃園地區正在規劃桃園航空城、機場捷運及桃園機場第三跑道特定區等開發計畫，未來用水量預估將再成長，桃林鐵路管線工程也有助增加周邊開發供水備援韌度，提升區域開發競爭力。

根據水利署2013年核定桃園航空城開發計畫，每日用水量估約達7.4萬噸。（編輯：楊凱翔）1070912

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