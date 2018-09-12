蘋果發表會將登場 首次推特串流直播

（中央社舊金山12日綜合外電報導）蘋果公司將在造型像太空船的矽谷總部舉行發表會，外界預期蘋果這次將發表3款新iPhone，大玩吸睛的無邊框螢幕，試圖在近乎飽和的全球智慧手機市場鞏固自身的地位。



蘋果對於即將舉行的發表會保密到家，但發表會的時間點和蘋果每年發表最新iPhone的時機吻合。



蘋果也將首次在推特上進行發表會的串流直播。



外傳蘋果這次將推出3款新iPhone，新機將充滿去年問市、訂價1000美元iPhone X的功能。



其中最具特色可能是無邊框螢幕，無框可望增加30%的瀏覽螢幕面積，整支手機尺寸卻不會因此變大。



Moor Insights & Strategy分析師穆黑德（Patrick Moorhead）說：「我認為他們試圖建立一個新的高門檻。」他說，新iPhone尺寸不變，但螢幕會更大。



「重點是他們要如何將那麼大的螢幕，塞進那麼小的裝置中。」



穆黑德說，其中一款新iPhone訂價可能略低於iPhone X，蘋果冀望能在中國、西歐和美國等市場「吸引下一波買主」。



iPhone雖讓蘋果躍上全球最有價值的公司，市值突破1兆美元，但隨著中國華為躋身全球第2大智慧型手機製造商後，蘋果已經屈居第3。



儘管如此，分析師表示，蘋果有一套法寶讓果粉無貳心，銷售穩定成長。



Technalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）說：「蘋果除了願意做出更多市場區隔外，不一定得要證明什麼。」



這次發表的iPhone中有兩款將是首次亮相，價格預期會比暢銷款iPhone X還高。iPhone的銷售成長雖已放緩，但蘋果的獲利隨著iPhone平均售價上揚跟著水漲船高。



Counterpoint Research分析師在報告中表示，最新、最昂貴的iPhone「不會對擴大客戶基礎帶來任何助益，卻會對（公司）營收、獲利和市值帶來可觀的貢獻」。 （譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070912