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研調：電視品牌庫存偏高 影響下半年面板需求

發稿時間：2018/09/12 18:02

最新更新：2018/09/12 18:02

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（中央社記者潘智義台北12日電）研調機構群智諮詢調查，雖然第3季為電視品牌商備貨旺季，但預估全球主要電視品牌的面板採購量較第2季僅增長6%，較去年同期更微幅下降0.8%。

群智諮詢指出，9月各大電視品牌均降低面板採購量，預計9月全球主要品牌採購量較去年同期減少7%。

群智諮詢說，上半年面板廠的液晶電視面板產能較去年同期大增9.4%（以面積計算），但下游電視整機廠控制面板庫存，造成面板需求下降，為了因應這個狀況，面板廠向電視品牌商降價促銷，以便說服電視品牌商提高面板採購量，卻也因此造成電視品牌商的面板庫存又開始走高。

群智諮詢數據顯示，7月底全球非中國電視品牌面板庫存水位在11.9週，較正常水位8週高出數週，較年初增加了2.5週；中國電視品牌面板庫存水位約7.9週，較年初增加1.4週。

另一方面，電視品牌商採購低價面板，生產成本大幅下降，帶動電視整機價格下跌，上半年受惠世界盃足球賽帶動電視需求，加上以東南亞地區為主的新興國家上半年經濟繁榮，全球平面電視出貨量達1億722萬台，較去年同期增長8.1%。

群智諮詢評估，下半年全球經濟形勢呈現結構性轉變，新興國家面臨風險增加，上半年電視品牌提前促銷，都影響全球下半年電視出貨水準，預計第3季非中國的電視市場所需面板備貨較第2季微幅增長3.4%，但第4季電視整機出貨將可能較去年同期減少。（編輯：李信寬）1070912

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