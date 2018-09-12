WEF東協峰會 聚焦第4次工業革命與保護主義

（中央社河內12日電）2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF—ASEAN）開幕式今天在越南河內市舉行。東協各國與中國等高層官員出席並演說，聚焦第4次工業革命、貿易保護主義與貿易戰爭等議題。



WEF—ASEAN峰會在河內市國家會議中心舉行，越南總理阮春福、印尼總統佐科威、新加坡總理李顯龍與中國國務院副總理胡春華等出席。



世界經濟論壇（WEF）創辦人兼執行董事長史瓦布（Klaus Schwab）表示，第4次工業革命將改變經營模式，帶來更具突破性與全球競爭力。世界正處於努力掌握第4次工業革命的競賽，具有願景的東協國家將可成為這個競賽中的先鋒者。



阮春福表示，第4次工業革命將為東協各國帶來經濟突破發展的機遇，但也會帶來收入差距拉大等挑戰。他建議，東協各國應加強合作，發揮東協力量，以人為中心朝向營造區域和平、穩定，確保貨物自由流動。



胡春華表示，一些國家的貿易保護主義和單邊舉措，正嚴重削弱以規則為基礎的多邊貿易機制，對全球經濟帶來最重大的風險。各國應明確反對貿易保護主義，堅定支持多邊主義，支持全球經濟和多邊貿易體系。



胡春華說，中國願與各國加強合作，掌握第4次工業革命的機遇，因應各種挑戰，建立全球經濟互聯互通，加強與東協的關係是中國的優先政策。



佐科威致辭時對世界目前爆發貿易戰爭，以及對區域可能帶來挑戰表示擔憂，他說：「只有合作才能帶來包容性的繁榮。」



李顯龍表示，應重視私人企業與中小型企業的發展及激發創業精神，強調電子商務與跨國貿易的重要性。他建議，應建立東協各國配套接連體系，共同掌握第4次工業革命帶來的機會。



另外，緬甸國務資政翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi）、寮國總理宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）與柬埔寨總理洪森（Hun Sen）等也表示，將不會在第4次工業革命缺席，強調東協各國合作的重要性，致力掌握第4次工業革命帶來的機遇，提高國家競爭力與推動融入世界經濟。



2018年世界經濟論壇東協峰會11日至13日在河內市舉行，今天舉行正式開幕式。（編輯：陳惠珍）1070912