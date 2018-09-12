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離岸風電再下一城 沃旭與穩晉簽10億合約

發稿時間：2018/09/12 19:25

最新更新：2018/09/12 19:25

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）丹麥離岸風電開發商沃旭能源（Ørsted），今天與台灣合作夥伴穩晉港灣工程正式簽署總值新台幣10億元合約，將由穩晉負責大彰化東南及西南離岸風場的部分陣列海纜鋪設工程。

沃旭能源的大彰化東南及大彰化西南風場共獲遴選核配900MW裝置容量，規劃在2021年完工併聯，穩晉港灣工程將負責部分陣列海纜鋪設工程，並為此投資全新海纜鋪設船「穩晉7號」。

穩晉港灣工程說明，一般纜線鋪設合約前期付款成數較低，但因此案前期準備需要大量資金，沃旭開先例，在前兩期款項給予較優惠成數；穩晉港灣工程目前已大致完成新船設計作業，正在尋求可提供合適服務與建造時程的製船廠商，希望在2020年第2季之前正式下水。

穩晉港灣工程表示，後續也會視公司工程能量，盡力爭取與沃旭合作。沃旭表示，由於2021年時程較趕，穩晉港灣工程能量不足部分，考量向歐洲廠商招標，不過，沃旭強調，若與歐洲廠商合作，也會要求採用台灣供應商產品。

為培植台灣本土海底電纜鋪設安裝能量，沃旭能源組成10人專家團隊，經過2年密集溝通交流，將穩晉港灣工程培養成台灣唯一合格離岸海纜鋪設安裝供應商。穩晉港灣工程目前已新聘約20名員工，為執行鋪纜工程合約，也規劃陸續增聘人員。

穩晉港灣工程與國立高雄科技大學簽署合作備忘錄，並與國立海洋大學、成功大學等海事相關學校討論產學計畫，規劃提供有意願從事海事工程學生全額學費及實習機會，培養離岸風電本土人才。

沃旭能源投入開發彰化外海風場，今年獲遴選核配900MW、競標獲核備920MW，共約1.8GW裝置容量，為力拚在年底前簽署購售電合約（PPA），正加緊腳步與主要供應商簽定合約。（編輯：李信寬）1070912

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