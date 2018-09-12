股利稅改上路 資誠：公益機構捐贈收入恐大減

（中央社記者邱柏勝台北12日電）資誠（PwC）今天表示，高所得者通常會透過公益捐贈抵稅，但股利所得課稅新制上路後，高股利所得者的稅負大幅降低，可能因此減少捐贈金額，未來公益機構的捐助收入恐縮水。



立法院今年初三讀通過簡稱「稅制優化方案」的所得稅法部分條文修正案，針對股利所得部分，取消兩稅合一設算扣抵制，股利所得改採抵減稅額合併計稅、與單一稅率分離課稅二擇一制。其中，合併計稅者的股利抵減比率為8.5%，並最高享有新台幣8萬元的抵減稅額；分離課稅者的股利所得，則為單一稅率28%，但無抵減稅額。



資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師洪連盛表示，股利所得課稅新制上路後，預期所得稅率級距在30%以上的高所得者，今年獲配股利所得後，多會選擇單一稅率分離課稅、合併申報的方式申報綜所稅。而適用最高稅率級距40%的納稅義務人，股利所得稅負更將因此減少12的百分點（40%-28%），降稅幅度達3成，稅改等同送給領有高額股利的高所得者們一份大禮。



不過，洪連盛也提醒，股利所得稅改可能引發「副作用」。根據民國105年綜所稅初步核定統計專冊顯示，105年的申報戶中，有55%申報戶列報捐贈扣除額抵稅，總金額近新台幣430億元；其中，所得總額超過1000萬者，每100戶就有75戶列報，並一共捐出104億元，顯示高所得者偏好以捐贈來進行合法節稅。



另外，根據105年統計專冊資料顯示，所得總額超過1000萬元的申報戶中，申報的所得總額約3000億元，其中約60%為股利所得，顯見股利是多數超高所得族群的主要收入來源。



洪連盛說，股利所得課稅新制上路後，股利所得採分離課稅、合併申報的納稅義務人，其股利所得將不計入所得總額，亦即稅改後，高所得族群申報的所得總額頓時少了6成，也大幅降低其捐贈抵稅的誘因。



洪連盛表示，稅改後高所得者針對公益機構、團體的捐贈，將更加精打細算，避免超額捐贈而無抵稅效果，建議公益機構、團體需審慎評估未來活動計畫收支所受的影響。（編輯：蘇志宗）1070912