大馬檢討與中國商約 取消和CPP多個合作計畫

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）中國石油管道局工程有限公司今日發表聲明，接獲馬來西亞政府正式通知，取消多個輸送管道的工程計畫。此舉再度顯現，馬來西亞政府重新檢討所有與中國簽署的不平等合約。



中國石油管道局工程有限公司（CPP）今天發表聲明，目前接獲的取消工程包括「多元石化產品輸送管道」（MPP）、「沙巴天然氣輸送管道」（TSGP）以及馬六甲連接至柔佛州的國油煉油廠的輸送管道計畫。



CPP聲明指出，對這項決定表示尊重，明白馬來西亞政府取消工程的決定是基於經濟和財務考量，並表示未來願意和馬來西亞政府繼續合作其它管道計畫，共同為馬來西亞的經濟繁華出一份力。



馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）曾在今年5月上任後發表聲明，認為「多元石化產品輸送管道」和「沙巴天然氣輸送管道」兩項工程已經付費高達88%，但實際完工僅有13%，進度與付費不成正比，違反合約內容根據時限來付費的條款，不排除涉嫌舞弊。因此將會重新檢討，而這些項目也在7月勒令暫停。



馬來西亞財政部長林冠英也表示，懷疑前朝政府從中國進出口銀行獲得的管道項目資金中，涉嫌把部分資金挪用到一個馬來西亞發展公司（1MDB），以幫忙償還龐大債務。（編輯：陳惠珍）1070912