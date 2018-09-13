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聚酯原料PTA本週決戰高點 力麗:降價趨勢大

發稿時間：2018/09/13 08:55

最新更新：2018/09/13 08:55

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（中央社記者韋樞台北13日電）第2季以來逐步高漲的聚酯原料PTA(對苯二甲酸) 9月報價已高達每公噸1080美元，但下游織布廠轉嫁能力漸弱，需求減少，力麗認為，本週9月中將是PTA價格決戰點，估計降價趨勢大。

聚酯大廠力麗副總經理陳漢卿表示，國內聚酯原料PTA和乙二醇(EG)的價格已經連續數月上漲，9月最新的PTA報價站上每公噸1080美元的數年來最高價，EG價格則已從每公噸980美元降回到930到940美元。

他透露，越南有一家由日本、沙烏地阿拉伯、越南當地合資設立的化工廠原本宣布7月投產PTA業更上游原料對二甲苯(PX)，但未能如願；市場原本手中握有PX的廠商及早拋貨，甚至拋貨拋過頭，未料這家合資廠投產不順，無法順利供應PX，市場反手大買PX，原先過度拋貨的廠商被迫用高價補空單，助燃PX價格推升。

他說，PX價格大漲，所產製的下游產品PTA價格當然跟著大漲，從7月至8月初，PTA從每公噸830到840美元一路大漲到920美元，目前衝高到1080美元。

陳漢卿指出，近期從力麗下游織布廠客戶的反應得知吸收漲價能力漸弱，追價意願薄弱，且需求因價格因素而降低，至多有接到急單時才適時買進聚酯絲，PTA價格上衝力道陷入停頓；本週到下週的9月中期間將是PTA價格的決戰點，估計下游織布廠在難以追漲聚酯絲之下，價格回檔的機率大增。

陳漢卿說，他觀察到大陸的PTA期貨價格已經下跌，主要是大陸聚酯下游廠也受不了高漲的原料價格，甚至有些織布廠因而停機，也引起大陸政府的注意，開始調查為何PTA價格高漲。他估計，這一波PTA回檔的幅度不會太大，每公噸可能下跌50美元。

至於EG的價格這兩天將會與PTA連動。陳漢卿強調，力麗製造的是特殊紗，還有能力吸收原料漲價。法人估計，力麗前8月累計營收新台幣83億7769萬元，年增16.69%，9月營收不會減少，但第3季毛利會因下游客戶追價能力有限而略減，至於第4季之後，會因為過了夏季電價的高昂電價期，成本得以下降，獲利將會提升。（編輯：郭萍英）1070913

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