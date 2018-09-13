蘋果光漸弱 學者：台灣應儘快找到定位

（中央社記者潘姿羽台北13日電）新款iPhone今天凌晨發表，因台灣經濟長期仰仗蘋果光的拉抬，各界均視新機發表為年度盛事，不過學者認為，蘋果光帶動效應漸弱，台灣應儘快找出自己的定位，否則將被邊緣化。



蘋果今天發表年度新機，不只果粉高度關注，蘋果供應鏈的廠商也繃緊神經觀察市場反應；不過學者均認為，近幾年蘋果光拉抬蘋果供應鏈的力量已經轉弱，台灣廠商應儘快拓展其他應用領域，否則可能漸失成長動能。



中華經濟研究院副院長王健全表示，蘋果光對於台廠來說，是個相當誘人的穩定利潤，然而手機市場競爭愈來愈激烈，導致利潤減少，中國的紅色供應鏈發展又更加成熟，加上蘋果採取的策略是要業者彼此競爭，避免單一廠商壟斷訂單，這些因素綜合之下，蘋果光對於台灣經濟的推力已經沒有過去那麼顯著。



台灣經濟研究院副研究員劉佩真也說，這兩年來，全球智慧型手機的出貨量不如預期，對上游電子零組件的拉動效果減弱，而台灣產業結構問題就是太過依賴蘋果供應鏈，當蘋果賣得不好，足以影響台積電、日月光、鴻海、和碩、可成、大立光等大廠的業績。



過於依賴單一訂單來源，固然賣得好會大賺，賣不好就得一起共體時艱，劉佩真表示，部分台灣廠商其實已經認知到不能完全仰仗蘋果訂單，開始尋找其他的成長動能，台積電除了蘋果訂單，其他如高速運算、物聯網、車用電子等應用均可填補智慧型手機動能轉弱的不足，其他如鴻海等業者，也已經積極拓展版圖。



「過去的成功不代表未來的成功，反而會造成未來的失敗。」王健全相當認同蘋果供應鏈廠商不能停留在過去的榮光，而要儘快提升技術優勢，拓增應用，否則當技術不再具有優勢，又失去蘋果訂單，就會面臨存活危機。



數位時代來臨，各國都在努力做科技整合，如人工智慧（AI）、機器人、物聯網、雲端等應用，王健全認為，台灣從政府到產業界都應該思考下一波的成長來源在哪，應該自問「台灣下個定位是什麼？」



王健全舉例，美國相當清楚自己的定位，平台發展已經相當具有優勢，Google、亞馬遜等都是成功的平台業者，日本、德國則朝關鍵零組件努力，如果台灣不儘快想清楚定位並著手發展，現在數位化程度已經趕不上美日德，後方又有中國快速追趕，台灣的產業地位很可能被邊緣化。



王健全最後指出，台灣的ICT產業很強，傳統產業的基礎也相當深厚，如果定位在軟硬整合，甚至定位為「物聯網時代的系統整合專家」，朝提供各行各業的Total Solution，或許能成為我們跟美日區隔，且擺脫與中國、東協競爭的機會。（編輯：張均懋）1070913